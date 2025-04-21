Как сделать, чтобы макияж не выглядел 'штукатуркой': поможет простой лайфхак

С возрастом женщины могут сталкиваться с проблемами нанесения макияжа. Вместо желаемого свежего вида кожа может выглядеть сухой, а тональные средства оседать в морщинах и подчеркивать текстуру.

Видео дня

Особенно это заметно при попытке создать плотное покрытие, быстро превращающееся в "штукатурку". Но хорошая новость в том, что этого эффекта легко избежать. Опытная визажистка Эрика Тейлор поделилась эффективным способом сделать макияж гладким и естественным.

Главный лайфхак состоит в том, чтобы не ждать полного высыхания ухода перед нанесением макияжа. По словам Эрики, слегка влажная кожа после увлажнения создает идеальное основание для ровного покрытия. В таком состоянии тональные средства лучше "сливаются" с кожей, а не остаются сверху в виде сухой пленки. Это особенно важно для зрелой кожи, требующей сохранения влаги. Влажная кожа лучше держит макияж и уменьшает риск появления "корки".

Эрика отмечает: ждать высыхания средств – это подход, актуальный только для молодой, жирной кожи. Для зрелой кожи важно, чтобы уходовые продукты и макияж взаимодействовали между собой. Визажистка советует сразу после сыворотки или крема наносить праймер, а за ним – основание. Таким образом, достигается максимально естественный вид и мягкое сияние, без подчеркивания недостатков.

Она также рекомендует избегать резких движений при нанесении – лучше вжимать продукт в кожу с помощью мягкой кисти или влажной губки. Это позволяет избежать лишнего слоя и снизить видимость текстуры кожи. Такой подход обеспечивает более устойчивый и аккуратный вид в течение дня.

Еще один немаловажный момент – качество увлажнения. Даже если вы не ждете, пока средства впитаются, убедитесь, что они содержат компоненты, которые действительно увлажняют, например гиалуроновую кислоту, пептиды или керамиды. Они создают благоприятную среду для макияжа и обеспечивают свежий, увлажненный финиш.

Так что если вы хотите, чтобы макияж выглядел естественно, а не оседал в морщинах, попробуйте изменить порядок действий. Слегка влажная кожа и мягкое нанесение – вот ключ к успешному макияжу, особенно для тех, чья кожа нуждается в дополнительном уходе.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы визажистов об удачном макияже за считанные минуты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.