Как правильно носить обувь с носками и почему важно создавать эффект 'гармошки'

Сочетание носков с лоферами, балетками и другими моделями низкой или открытой обуви стало как никогда актуальным. Однако есть несколько нюансов, о которых следует знать, чтобы создать образ стильным, а не нелепым.

Советами по поводу модного сочетания поделилась в Instagram стилистка Кристина Алексийчук. Кроме правильного выбора носков, следует также обратить внимание на эффект "гармошки" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Цвет

Модная экспертка посоветовала выбирать носки в тон обуви или контрастного цвета. Часто комбинируют белые варианты с черной парой.

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Материал

Выбор целесообразно сделать в пользу натуральных "дышащих" материалов. На пике моды сейчас носки в рубчик.

Эффект "гармошки"

Длина носков может быть любой, но их нужно не натягивать на ногу, а спускать немного, чтобы создать складки. Этот трюк поможет избежать четких линий, которые делят силуэт.

Колготки

В прохладную погоду можно смело комбинировать носки с телесными колготками. Так стилизовать юбки и платья осенью будет гораздо комфортнее.

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