10 вещей, которые носят самые стильные модники Лондона этой осенью

Сентябрьские показы всегда знаменуют начало осени. А с приходом октября уже можно делать тщательный анализ прошедшей недели моды в Лондоне. Новый сезон приносит изменения в гардеробе, ориентирами которых могут стать тенденции стрит-стайла.

Даже несколько ключевых покупок помогут добавить свежесть и стиль вашим образам. Модное издание Who What Wear проанализировало аутфиты самых стильных модников Лондона, чтобы узнать, какие тенденции они поддерживают этой осенью.

Изящные комбинезоны

Видео дня

Есть немало причин приобрести шикарный комбинезон. Во-первых, он комфортнее платья. Во-вторых, его можно надевать как полноценную вещь, так и сверху чего-нибудь. В третьих, комбинезон подойдет под любой тип фигуры. Освободите место в шкафу для стильного комбинезона этой осенью. Выберите тот, который будет вам по душе, например с высокой талией и большими карманами.

Нетипичные тренчи

Если вы задумываетесь о покупке классического тренча, можно рассмотреть его более необычный вариант с интересными деталями. Независимо от того, тренч оверсайз фасона, похож на накидку, содержит ли громоздкие элементы, он все равно будет иметь преимущество в непредсказуемую погоду, помогая вам при этом выделяться.

Массивные сапоги

Возможно, вам пока не нужны водонепроницаемые сапоги на грубой подошве, однако, учитывая, что этот стиль станет самым популярным в сезоне, стоит приобрести их заранее.

Кожаные вещи

Как добавить изюминку своему межсезонному образу? Помогут кожаные текстуры. Будь то юбка-карандаш или пальто – ничто так не говорит само за себя в лондонском наряде, как эта смелая тенденция.

Цепочки

Нет более простого способа добавить мощности вашему образу, чем эффектное украшение. Тренд, который продолжает набирать обороты – большие массивные бусы и браслеты из цепочек.

Сумка через плечо

Если вы ищете новую сумочку, самым удобным и практичным вариантом станет кросс-боди. Издание WWW рекомендует присмотреться к сумочкам в форме банана.

Широкие брюки

В этом году широкие брюки остаются в моде. Они держат баланс между удобством и стилем и станут отличным элементом образов.

Клеточка-тартан

Клеточка всегда на повестке дня стиля Лондона, ни одна из них не выглядит настолько британски-круто, как тартан. Если вы решите носить его с ног до головы или просто совмещать его с клетчатым топом, не бойтесь экспериментировать, используя несколько принтов одновременно.

Вязаные жилеты

Это единственный предмет гардероба, от которого в восторге все модники Лондона, независимо от их личной эстетики. Жилеты идеальны для носки даже под самой приталенной верхней одеждой, поскольку имеют крой без рукавов, поэтому они являются лучшим элементом многослойности холодного времени года.

Трикотажные платья

Волнистые эффекты эстетических платьев 2000-х как стиль одежды, который нужно знать (и иметь) прямо сейчас. Ищите трикотажные изделия, которые станут верными спутниками в холодные месяцы.

Ранее OBOZREVATEL писал о11 антитрендовых вещей, которые отлично дополнят осенний гардероб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!