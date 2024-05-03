Как правильно хранить косметику: ошибка может иметь неприятное последствие

Косметические средства мы наносим непосредственно себе на кожу, причем в максимальной близости к глазам и губам. Поэтому важно, чтобы и сами продукты, и инструменты для их нанесения были гигиенически чистыми. Знаете ли вы, какой фактор может нарушить гигиеничность хранения косметики?

Эксперты по макияжу говорят, что это влажность. Во влажной среде попадающие в продукт бактерии размножаются значительно быстрее и могут инфицировать кожу и слизистые оболочки. OBOZ.UA поинтересовался, как правильно хранить косметику так, чтобы она не оказывалась в условиях повышенной влажности, а также уберечь ее от других факторов риска.

Не держите косметику в ванной

Условия ванной комнаты могут быть очень удобны для нанесения макияжа. Всегда под рукой вода, если нужно что-то быстро смыть, существует множество вариантов зеркал и подсветки, которые можно устанавливать на шкафчики именно в ванной, и так далее. Но при этом влажность в помещении периодически повышается до 100%, когда мы принимаем душ. Вдобавок мокрые полотенца постоянно испаряют воду в воздух.

Поэтому хранить косметические средства в ванной – не лучшая идея. Попробуйте обустроить себе туалетный столик в каком-нибудь более сухом помещении или приносите с собой косметику всякий раз, когда вам нужно сделать макияж.

Откажитесь от использования косметички

Складывать все кремы, помады, тени и туши в специальную сумочку может быть очень удобно. Но при этом косметичка представляет собой замкнутое пространство, которое плохо проветривается и в котором может накапливаться влага. Поэтому профессиональные визажисты не рекомендуют использовать ее для хранения продуктов – только для удобной транспортировки. Тем более что исследования показывают: внутри среднестатистической косметички можно встретить целый зоопарк бактерий, в том числе условно патогенных, таких как кишечная палочка. А как часто вы дезинфицируете этот футляр внутри, если его дезинфицируете вообще?

Гораздо лучше выделить под косметику отдельную полочку или ящик. Здесь циркуляция воздуха будет значительно лучше. Вдобавок вам будет легче наводить чистоту такого пространства – вытирать его от пыли и просыпанных или пролитых средств. Раз в неделю протирайте поверхность раствором мягкого мыла и вытирайте досуха. Этого будет достаточно, чтобы сохранить вашу косметику в хорошем состоянии.

Закрывайте крышки

Плотно закрывать или закручивать баночки и тюбики нужно не только потому, что ваш любимый продукт не высохнет досрочно. Другая причина – это защита от бактерий, интенсивно размножающихся именно в контакте с воздухом. Плотно закрытая упаковка ограничивает доступ воздуха к продукту, следовательно, заботится о его гигиеничности.

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