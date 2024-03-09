Как спасти разбитую косметику: гениальный лайфхак

Если вы никогда не роняли из рук косметичку, мы можем вами только восхищаться. У большинства все же случалась такая неприятность, когда какая-то косметика оказывается на полу и от удара превращается в массу, которую непонятно как использовать. Неужели спасти ситуацию нельзя и придется все выбрасывать?

Любители макияжа говорят, что все не так плохо. OBOZ.UA собрал несколько действенных лайфхаков, как вернуть к жизни треснувшие тени или пудру и восстановить сломанную помаду.

Компактные сухие продукты

Больше всего от ударов страдают сухие продукты в компактном, спрессованном формате. Именно тени, пудры, сухие бронзеры, румяна и подобные средства трескаются и рассыпаются. Но реанимировать их можно.

Если скол совсем небольшой, просто возьмите отпавший кусочек, положите его на место с помощью аппликатора и очень осторожно нажмите сверху спонжем для макияжа. Вскоре отколотый фрагмент должен стать на место. Если он никак не хочет прикрепляться, капните на место скола медицинским спиртом и снова попробуйте вставить кусочек на место и прижать его, например, обратной стороной ложки. Когда спирт высохнет, палетка должна снова быть как новая.

Впрочем, бывает так, что продукт рассыпается буквально на крошки. И даже в таком случае не все еще потеряно. К примеру, вы можете собрать все остатки в небольшую баночку с плотной крышкой и с помощью зубочистки максимально измельчить все. В результате вы получите рассыпчатую текстуру, которую можно будет наносить с помощью кисти.

Чего точно не стоит делать, если сухой продукт треснул и рассыпался? Избегайте использования для скрепления воды как обычной, так и мицеллярной. Применение чего-либо на водной основе может привести к размножению бактерий в вашей косметике. Также не стоит спасать средство, которое разбилось вместе со стеклянным контейнером. Вы рискуете подобрать вместе с ним мелкие кусочки стекла и травмировать ими себе лицо или глаза.

Помада

От удара стик помады может сломаться, а от воздействия высокой температуры расплавиться. Также может сломаться выдвижной механизм тюбика. Всем этим проблемам можно помочь.

Сломанный стик можно аккуратно собрать назад и очень осторожно прижать кусочки друг к другу. Восковая текстура должна легко слипнуться. Конечно, использовать поремонтированную таким образом помаду нужно будет осторожно.

Расплавленное средство следует собрать в пустой контейнер и дать ему снова затвердеть. Его тоже придется использовать с помощью кисти, но он и дальше будет вполне пригоден. Так же кисть спасет ситуацию, если вы сломаете тюбик.

Тушь и подводка для глаз

Если вы случайно забыли закрыть колпачок жидкой подводки для глаз или туши, и она стала сухой или комковатой, попробуйте расплавить ее на водяной бане. Для этого налейте в кастрюлю достаточно воды, чтобы можно было погрузить в нее тушь, и поставьте на огонь. Как только вода закипит, поместите туда закрытый тюбик и оставьте в кипятке на 2-3 минуты. Когда средство остынет, косметика снова будет пригодна к использованию.

Если же растопить средство не получилось, добавьте в тюбик каплю оливкового масла и перемешайте с помощью щеточки. Масло можно заменить глазными каплями или жидкостью для контактных линз.

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