Как покрасить волосы осенью: топ стильных оттенков

Осенью, когда природа меняется таким драматическим образом, неудивительно захотеть изменить и свою внешность. Один из самых простых способов сделать это – покрасить волосы. Изменение цвета не требует кардинальных решений, как стрижка, однако может как следует освежить лук.

Какой оттенок выбрать этой осенью, чтобы выглядеть не только стильно, но и модно, разбиралось издание Who What Wear. Если коротко, в этом сезоне мы увидим больше насыщенных и золотистых тонов. А вот какие именно цвета будут в тренде.

Блонд с темными корнями

Времена, когда отросшие темные корни на окрашенных в светлый цвет прядях были моветоном, давно прошли. Теперь это трендовая фишка. Все, что вам нужно, чтобы придать такому окрашиванию аккуратный вид, это заранее создать плавный переход между основным блондом и натуральным оттенком у корней. Такая прическа может отрастать сколь угодно долго и при этом оставаться опрятной и стильной.

Бордо

Медно-рыжие пряди – это прекрасно и всегда модно, но в этом сезоне их обгоняет окрашивание в разных оттенках бордового. Цвета на грани рыжего и темного еще и с красными нотками будут с нами на протяжении всего холодного сезона. К тому же это небанальное воплощение цвета, который уже второй год не выходит из моды на одежду, обувь и аксессуары.

Золотые ленты

Независимо от вашего базового цвета волос, небольшое количество золотистых прядей подойдет всем. Блондинкам золотые "ленты" в шевелюре придадут глубины и естественности, брюнеткам позволят заметно освежить образ, а рыжие оттенки превратят в действительно шикарные и сложные.

Переходы от светлого к темному

Вместо резкого изменения цвета волос по принципу "все или ничего" в этом сезоне стилисты советуют попробовать поиграть с переходами тонов. Современное омбре в волосах выглядит дорого и хорошо сбалансирует сочетание светлых и темных тонов. И не забудьте добавить блеска шевелюре с помощью качественного ухода.

Цвета сидра

Добавьте нотку пряностей к цвету волос с помощью нескольких бликов цвета сидра или теплого, блестящего балаяжа с использованием нескольких оттенков. Подумайте об уютных тонах теплой корицы, золотисто-янтарного и пряной бронзы. Такие пряди в шевелюре не перегружают образ, а делают его интересным и сложным. Еще и подходят для любого возраста.

Сложный блонд

Белла Хадид создала настоящую бьюти-сенсацию этим летом, когда перекрасила свои темные пряди в светлый цвет. Ее окрашивание, которое включает кремовые, сияющие блики с плавно смешанными затемнениями для мечтательного эффекта ореола вокруг лица, и является эталоном этой осени. Главное, чтобы в шевелюре чувствовалась глубина, а волосы имели яркий естественный блеск.

Насыщенный цвет мокко

Для тех, у кого темнее волосы, стилисты рекомендуют подчеркнуть эту насыщенность шикарным шоколадным оттенком. Он универсальный, относительно простой в уходе и чрезвычайно модный – недаром он был выбран институтом Pantone цветом года. Эксперты советуют сочетать в окрашивании теплые и холодные пряди для более интересного эффекта.

