Как подобрать макияж к форме глаз: разбираем на примере Дженны Ортеги, Энн Хэтэуэй и других знаменитостей

Глаза людей бывают разных форм, которые визажисты условно делят на восемь категорий: с нависшими веками, круглые, миндалевидные, монолитные, приподнятые, опущенные, близко посаженные и широко посаженные. К каждой из них подходит разный макияж, который помогает подчеркнуть преимущества и замаскировать возможную несимметричность.

Видео дня

Редакторы модного портала Who What Wear совместно с экспертами в области макияжа на примере звезд показали, как правильно подобрать косметические продукты и на что обратить внимание во время прокрашивания глаз.

Глаза с нависшими веками

Обладательницей такого типа является актриса Блэйк Лайвли, но это не мешает ее визажистам делать красивые мейк-апы.

"Нанося макияж, держите глаза открытыми, чтобы найти естественную складку. Затем нанесите тени чуть выше складки, чтобы цвет не потерялся. Нанесите тени как на нижние, так и на верхние веки, чтобы сохранить баланс", – посоветовали визажисты.

Женщинам с таким типом глаз следует пользоваться водостойкой тушью, которая не останется на коже, а также хорошо прорисовывать линию роста ресниц.

Монолитные глаза

Взгляд как у актрисы Сандры О в основном характерен для представительниц азиатской внешности. Главная задача таких женщин – открыть глаза и сделать их визуально больше, поэтому приветствуются темные тени, подводка или накладные ресницы.

Миндалевидные глаза

Для такого типа глаз открыт доступ к любому макияжу, ведь открытое веко позволяет нанести на него тени любого цвета, а также не требует много продукта, чтобы создать эффект "открытого" взгляда.

Актриса Зои Кравиц – пример человека с миндалевидными глазами, и его визажисты обычно ограничиваются четкими стрелками и базовыми цветами.

Круглые глаза

У звезды сериала "Уэнздей" Дженны Ортеги круглые глаза, поэтому их часто пытаются сделать более вытянутыми.

"Сохраняйте нейтральные цвета теней на веках и постепенно добавляйте более темные оттенки к внешнему уголку. Внешний оттенок должен напоминать боковую букву "V" с точкой, немного наклоненной вверх к виску. Подводка также очень подходит к круглым глазам, поскольку она удлиняет форму", посоветовали эксперты.

Поднятые глаза

Эта категория отличается от миндалевидной тем, что наружный уголок глаз направлен выше к виску. Женщинам с таким типом советуют не пренебрегать макияжем на нижних веках, чтобы добавить больше баланса.

Опущенные глаза

Взгляд как у Энн Хэтэуэй и Кэти Перри характеризуется тем, что внешние углы выглядят "печальными" и клонятся книзу. Исправить это можно, добавив темные тени на верхнее веко и нарисовав крючкообразную стрелку.

Широко посаженные глаза

Звезда "Русалочки" Холли Бейли – яркий пример, как красотки с широко посаженными глазами наносят макияж, вытягивая тенями и стрелками линии к носу, а не к вискам. Это важно, чтобы черты выглядели сбалансированно.

Узко посаженные глаза

Благодаря профессиональной работе визажистов певицы Майли Сайрус не все ее фанаты замечали, что у звезды очень узко посаженные глаза. Это исправляется активным пигментом во внешнем уголке ее век и длинными стрелками.

Ранее OBOZ.UA писал о "самом уютном макияже", который полюбился нежным красавицам. В его основе лежат персиковые цвета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!