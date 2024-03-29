Как поднять нависшее веко макияжем: "магический" лайфхак
Каждая форма глаз имеет свою особую красоту. Конечно, есть определенные нюансы, например, нависшее веко может помешать сделать макияж с выраженными черными стрелками. Это не недостаток, а просто особенность, требующая немного больше усилий, чтобы добиться желаемого результата.
Особую форму глаз, в которой складка кожи прикрывает верхнее веко, можно приподнять с помощью эффективных лайфхаков. Эксперты поделиться лучшими советами, как скрыть нависшее веко.
Как поднять нависшее веко
Нанесение макияжа на нависшее веко требует определенных навыков и знаний. Кроме того, ограниченное пространство верхнего века позволяет легко размазывать подводки, тени или лайнеры. Поэтому использование традиционных методов может привести к тому, что глаза будут визуально казаться меньше. Профессиональный визажист Анкуш Бахугуни рассказал, как подчеркнуть форму глаз и сделать взгляд более выразительным.
Вам понадобится:
- праймер для теней;
- тени с эффектом мерцания;
- тонкий лайнер;
- кисти для нанесения макияжа.
Пошаговая инструкция
- В первую очередь используйте качественный праймер, чтобы макияж не попал на веки.
- Используйте плоскую кисть, создавая складку, тонкую карандашную кисточку, чтобы заполнить внутренние уголки глаз и растушуйте все с помощью пушистой кисточки.
- Толстые черные стрелки – табу для нависших век. Нужно подчеркнуть форму с помощью тонких аккуратных линий на внешней стороне глаз.
- Нанесите тени с эффектом мерцания под бровную кость, внутри уголков глаз и до конца век
- Растушуйте веко карандашом, чтобы ваши ресницы выглядели выразительными.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о не менее эффективном совете. В первую очередь следует покрыть веко нейтральным светлым тоном. На верхнюю часть следует нанести коричневый цвет, при этом избегать самых темных оттенков. Подробнее о натуральном макияже для нависшего века – читайте в материале.
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