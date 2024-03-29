Как поднять нависшее веко макияжем: 'магический' лайфхак

Каждая форма глаз имеет свою особую красоту. Конечно, есть определенные нюансы, например, нависшее веко может помешать сделать макияж с выраженными черными стрелками. Это не недостаток, а просто особенность, требующая немного больше усилий, чтобы добиться желаемого результата.

Особую форму глаз, в которой складка кожи прикрывает верхнее веко, можно приподнять с помощью эффективных лайфхаков. Эксперты поделиться лучшими советами, как скрыть нависшее веко.

Как поднять нависшее веко

Нанесение макияжа на нависшее веко требует определенных навыков и знаний. Кроме того, ограниченное пространство верхнего века позволяет легко размазывать подводки, тени или лайнеры. Поэтому использование традиционных методов может привести к тому, что глаза будут визуально казаться меньше. Профессиональный визажист Анкуш Бахугуни рассказал, как подчеркнуть форму глаз и сделать взгляд более выразительным.

Вам понадобится:

праймер для теней;

тени с эффектом мерцания;

тонкий лайнер;

кисти для нанесения макияжа.

Пошаговая инструкция

В первую очередь используйте качественный праймер, чтобы макияж не попал на веки. Используйте плоскую кисть, создавая складку, тонкую карандашную кисточку, чтобы заполнить внутренние уголки глаз и растушуйте все с помощью пушистой кисточки. Толстые черные стрелки – табу для нависших век. Нужно подчеркнуть форму с помощью тонких аккуратных линий на внешней стороне глаз. Нанесите тени с эффектом мерцания под бровную кость, внутри уголков глаз и до конца век Растушуйте веко карандашом, чтобы ваши ресницы выглядели выразительными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о не менее эффективном совете. В первую очередь следует покрыть веко нейтральным светлым тоном. На верхнюю часть следует нанести коричневый цвет, при этом избегать самых темных оттенков. Подробнее о натуральном макияже для нависшего века – читайте в материале.

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