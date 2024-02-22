Чем заменить тональный крем: гениальный лайфхак на каждый день

Тональный крем – это основа макияжа для многих людей. Он помогает выровнять тон лица, скрыть недостатки и сделать его более совершенным. Однако, не всем нравится чувство тонального крема на лице, кроме того, наносить его каждый день может быть неудобно и вредно для кожи.

К счастью есть лайфхак, который позволит вам отказаться от тонального средства, но при этом выглядеть свежими и иметь ровный тон кожи. О нем рассказали Еvoke.

Чтобы избавиться от мелких недостатков кожи, следует правильно за ней ухаживать. Убедитесь, что вы используете средства, подходящие именно для вашего типа кожи и не забывайте очищать и увлажнять ее.

Однако в это время года на улице достаточно тепло, чтобы не ходить в трех шарфах, но слишком холодно, чтобы избавиться от покраснений. Вероятно, если у вас светлая кожа вы постоянно сталкиваетесь с тем, что тон кожи смотрится не равномерно. Вам на помощь придет средство, о котором часто забывают.

Автозагар

Мы редко можем позволить себе загорать и отдыхать осенью и зимой, поэтому кожа теряет свою свежесть и яркость. Тогда самым простым, быстрым и дешевым способом откорректировать цвет своего лица становится автозагар.

Эксперты рекомендуют выбирать средства в форме спрея, чтобы его было легче наносить равномерно и можно было предотвратить образование полос. Если у вас очень бледная кожа, выбирайте светлый оттенок. Как правило, инструкция использования автозагара указана на упаковку, но главное соблюдать несколько правил:

Сначала нанесите автозагар на запястье, чтобы проверить, нет ли аллергической реакции;

Не держите флакон слишком близко к лицу;

Не забудьте нанести средство не только на лицо, но и на шею, декольте и уши.

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