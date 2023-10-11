Больше не модно: 5 шапок, которые испортят любой ваш образ

Наверно, единицы в детстве искренне любили носить шапки. Большинство из нас снимали головной убор, как только исчезали с поля зрения родителей. Во взрослом возрасте мы все осознаем, что это не только способ согреть голову и уберечь волосы от холода, но и стильный аксессуар. Правда, от некоторых моделей все же следует отказаться в пользу актуальных.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие шапки уже давно стали антитрендом. А еще – чем их можно заменить, чтобы выглядеть эффектно.

1. Шапки со стразами, пайетками и металлическими логотипами

Да, они были красивыми и популярными в 90-е и в начале нулевых, но точно не сейчас. Сегодня головные уборы со стразами и металлическими логотипами выдают безвкусицу своих обладательниц. К тому же визуально "удешевляют" любой образ. Замените их на минималистичные: без декора и фурнитуры.

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2. Шапки неонового цвета

Еще в прошлом году в моде были шапки кислотного цвета, но из-за своей чрезмерной яркости они быстро перекочевали в категорию "антитренды". И это хорошая новость. Неоновые головные уборы мало кому подходили, и ими сложно было стилизовать аутфиты. Чем их можно заменить? Подберите к вашей верхней одежде шапку контрастного цвета. Например, белую – к черному пальто, а темно-синюю – к коричневому пуховику.

3. Спортивные шапки

Сейчас практически все вещи из спортивного гардероба перешли в повседневный. И если костюмы, шорты, топы, велосипедки или, скажем, куртки – это действительно стильная и комфортная одежда, то шапки все же рекомендуем оставить для активного отдыха. Для прогулок советуем выбирать альтернативные варианты головных уборов: шапки с двойной подкладкой, где внутренний слой – флис или шерсть, а наружный – акрил или шерсть.

4. Шапки из тонкого трикотажа

Такие изделия были в тренде одно, а то и несколько десятилетий назад. Они делали своих владелиц комичными. Это объясняет, почему сегодня так мало поклонниц у шапок из тонкого трикотажа. Советуем заменить их на шелковые платки или аксессуары средней и массивной вязки (тот вариант, который вам больше подходит).

5. Шапки с массивными надписями

Из года в год стилисты отмечают, что нужно выбросить шапки с массивными надписями. Однако многие streetstyle-звезды игнорируют это и продолжают дополнять ими свои образы. Если хотите выглядеть актуально, замените подобные аксессуары однотонными панамами или бейсболками с лаконичным принтом.

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