Как освежить образ осенью: лучшие стрижки на среднюю длину

Осень традиционно считается сезоном обновления, и это касается не только гардероба, но и прически. Кардинально короткие волосы или радикальные эксперименты подходят не всем, но стрижки средней длины остаются универсальным решением.

Они легко адаптируются к любому стилю, не требуют сложного ухода и позволяют быстро освежить образ без риска. Эксперты рассказали о лучших прическах на среднюю длину.

Blunt Lob – удлиненное каре с ровным срезом

Если вам нравится каре, но вы не хотите слишком короткую длину, выберите длинный боб с четким срезом. Это смело и стильно, но при этом остается в комфортной средней длине.

Классический "шегги"

Боитесь, что средняя длина сделает волосы визуально реже? Стрижка "шегги" с многочисленными слоями мгновенно добавляет текстуры и объема. Волосы выглядят живыми и подвижными, а укладка не требует усилий.

Легкие слои и челка

Для тонких волос отлично подойдут воздушные слои и челка, обрамляющая лицо. Эта стрижка создает дополнительный объем и глубину, придавая волосам легкость и динамику.

Густые ровные слои

Сочетание ровных срезов со средней длиной поможет подчеркнуть густоту волос и сохранить их объем. Такая стрижка выглядит ухоженной и плотной даже без сложной укладки.

Удлиненные пряди

Это простой и практичный вариант для тех, кто хочет сохранить естественное движение волос. Длинные слои в средней длине придают мягкости и хорошо смотрятся с косым пробором.

Ровный срез

Идеально ровные волосы средней длины всегда выглядят стильно. Стрижка простая, но именно в этом ее преимущество: никаких лишних деталей, только чистый, гладкий силуэт.

Классический "лоб"

Одна из самых универсальных стрижек современности. Лоб подходит любому типу волос и форме лица, его легко укладывать, и при этом он достаточно длинный, чтобы собрать в хвост. Легкие слои и объемные средства добавляют образу современности и свежести.

