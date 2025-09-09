Какие прически подходят под круглое лицо: топ от экспертов
Бытует миф, что круглое лицо – это вызов для стилистов, ведь оно требует особого подхода. На самом же деле оно открывает широкий простор для экспериментов. Достаточно лишь правильно подобрать прическу – и черты становятся более выразительными, силуэт визуально вытягивается, а взгляд как будто сияет иначе.
Волосы умеют творить настоящие чудеса: несколько слоев, другой пробор или новый объем – и образ уже выглядит свежим и гармоничным. Эксперты собрали советы звездного стилиста Сары Потемпы, которая работала со многими знаменитостями, чтобы рассказать, какие прически больше всего подходят круглым лицом.
Удлиненные косые челки
Боковая челка – это маленькая деталь, которая способна кардинально изменить впечатление от прически. Она "разрезает" ширину лица по диагонали, создавая иллюзию вытянутости и овальной формы. Такой вариант делает черты более выразительными, добавляет объема в верхней части и одновременно смягчает щеки.
Лоб или боб
Длинный боб или "лоб" – классика, которая никогда не выходит из моды. Он заканчивается чуть ниже подбородка, что визуально вытягивает силуэт лица. Легкие слои вокруг лица подчеркивают скулы и делают линии более гармоничными, не утяжеляя прическу.
Эффектный объем
Пышная укладка в стиле "бомбшелл" не только добавляет гламура, но и стратегически работает на форму лица. Объем в прикорневой зоне создает ощущение вертикали, вытягивая пропорции. Мягкие волны добавляют движения и легкости, а укладка держится целый день благодаря текстурным спреям.
Небрежные пляжные волны
Легкие волны – это всегда молодо и естественно. Для круглого лица они имеют дополнительный плюс: вертикальная текстура создает иллюзию длины, а завитки, направленные от лица, открывают скулы и подчеркивают подбородок. Выглядит непринужденно, но при этом очень стильно.
Текстурированный пикси
Короткая стрижка может быть на удивление удачной для круглых лиц. Пикси с объемом на макушке создает эффект более вытянутого силуэта, а неровные, "рваные" кончики добавляют динамики и характера. Такая прическа выглядит смелой и современной, доказывая, что короткие волосы могут быть не менее эффектными, чем длинные.
