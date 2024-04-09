Как омолодить лицо: секреты визажистов

Утрата упругости кожей лица – процесс неотвратимый, и морщины с возрастом появляются у всех людей. Но правильно выполненный макияж может как следует скрыть возрастные изменения и сделать лицо зрительно более подтянутым.

Несколько советов, которые изменят ваш подход к макияжу, дала изданию GB News визажистка Кэти Уокер. Она в первую очередь рекомендует сосредоточиться на уходе за кожей и особое внимание уделять зоне вокруг глаз.

Уход за кожей

Правильно подобранные средства не могут полностью остановить время, однако они могут существенно замедлить естественное старение. По словам Уокер, трудно рассчитывать на моложавый вид, если вы пренебрегаете основами ухода, такими как правильное очищение, увлажнение и специальные антивозрастные продукты.

Обязательно очищайте лицо от избытка кожного сала, макияжа и других загрязнений хотя бы раз в день – вечером. Ни в коем случае не забывайте об увлажнении. И в солнечную погоду всегда пользуйтесь санскринами для лица, ведь ультрафиолет, как ничто другое, ускоряет старение кожи.

Легкий макияж

Также с возрастом следует переходить на более легкие продукты для макияжа, обеспечивающие не очень плотное покрытие. Если нанести на морщинки действительно плотный продукт, он их не скроет, а только подчеркнет.

По возможности выбирайте декоративные продукты с эффектом увлажнения. Они сделают вашу кожу более наполненной и свежей с виду.

Все внимание на глаза

Открытые сияющие глаза – вот что действительно придает лицу молодость. Поэтому с возрастом больше внимания уделяйте именно этой зоне.

Начните также с тщательного ухода. Кожа вокруг глаз стареет быстрее, чем на других участках тела, поскольку она тоньше. Темные круги под глазами, возникающие в результате обезвоживания и стресса, являются еще одним ключевым индикатором возраста. Поэтому обязательно приобретите хороший крем для этой зоны. Он поможет насытить кожу влагой и сделать ее более упругой.

А для мгновенного омоложения используйте правильный контуринг в зоне глаз. Используйте праймер, чтобы подготовить кожу к нанесению макияжа. Выбирайте продукт с эффектом сияния. Также наносите светоотражающий консиллер в зону под глаза. Он скроет мелкие морщинки. И воспользуйтесь каплей персиковых румян, чтобы придать этой зоне молодой вид.

Кэти также отметила, что пренебрежение природными особенностями, такими как брови и ресницы, приводит к тому, что человек выглядит старше своего возраста. Так со временем следует наносить меньше подводки и делать линию растушованной и менее заметной, зато завивать и хорошо окрашивать ресницы, чтобы сделать глаза широко открытыми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о действительно действенных макияжных лайфхаках для кожи 40+.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.