Обладают антивозрастным эффектом: лайфхаки для макияжа, которые действительно работают на коже 40+

Возраст – это лишь цифра, но часто напоминает нам о том, как быстро летит время. С годами многое меняется, например взгляды на жизнь, привычки и вид нашей кожи.

Неудивительно, что подходящие нам в 20-30 лет методы макияжа, уже не работают после 40. Поэтому издание Womans World поделилось 5 бьюти-лайфхаками, которые стоит попробовать каждой зрелой женщине.

Подводка

На зрелой и морщинистой коже не легко нарисовать четкие и большие стрелки. Есть большая вероятность, что они расплывутся, потрескаются и будут выглядеть грязно. Поэтому визажистка и основательница RMS Beauty Роуз-Мари Свифт поделилась своим трюком с подводкой в видео на YouTube-канале своего бренда.

Сначала следует нанести черный карандаш на верхнюю линию ресниц, а затем во внешние уголки глаз. Затем используйте два своих пальца для того, чтобы растушевать карандаш вверх к вискам. Это должно визуально раскрыть ваши глаза и подтянуть их вверх.

Хайлайтер

Как правило, все женщины наносят хайлайтер как завершающий этап макияжа. Однако бьюти-ютуберка Анджела Машель наносит это средство на скулы перед тем, как покрывать кожу тональным кремом.

Это техника, которая называется "подрисовка". Она создает иллюзию, будто кожа сияет изнутри. Таким образом, хайлайтер выглядит натурально, а ваша кожа более свежей и молодой.

Румяна

Обычно женщины наносят румяна круговыми движениями только на яблоки щек, забывая, что с их помощью можно значительно скорректировать форму лица.

Если вы начнете наносить румяна несколько сбоку от щечек и растягивать средство вверх до висков, как представительница YouTube-канала TheBeautyProtocole, то мгновенно увидите, как помолодеете за считанные секунды.

Губы

Этот способ от визажистки и преподавательницы Эрики Тейлор помогает губам мгновенно приобрести объемный вид.

Для начала подчеркните губы несколько выходя за их естественный контур карандашом, немного темнее, чем натуральный цвет ваших губ. Но не красьте уголки. Затем нанесите прозрачный блеск и осторожно растушуйте контур пальцем.

Тени

Чтобы зрительно увеличить и раскрыть ваши глаза, воспользуйтесь способом нанесения теней от Бекки Ловрик.

Ни в коем случае не наносите блестящие средства на капюшон век, то есть на участок под глазами, и не подчеркивайте нижнюю и верхнюю линию век темными цветами. Все это визуально обезобразит лицо и прибавит лет.

Вместо этого лучше нанести блестящие тени светлого оттенка на область век чуть выше линии верхних ресниц. Это откроет ваш взгляд и подчеркнет цвет глаз.

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