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Какие цвета волос в моде этим летом: топ 5 оттенков

Елена Былим
Lady Oboz
3 минуты
1,0 т.
Какие цвета волос в моде этим летом: топ 5 оттенков
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Летний сезон традиционно становится временем изменений во внешности, и одним из самых популярных способов обновить образ остается окрашивание волос. В настоящее время тренды сочетают в себе естественность, теплые оттенки и сложные цветовые переходы, которые выглядят максимально натурально.

Эксперты Refinery29 отмечают, что в этом сезоне в моде цвета, которые создают эффект волос, осветленных солнцем, или придают им мягкий естественный блеск. Актуальными будут как оттенки для поклонниц классики, так и более яркие решения для тех, кто любит экспериментировать.

Ниже – пять цветов волос, которые уже стали фаворитами лета 2026 года.

Карамельная брюнетка

Карамельная брюнетка.

Одним из самых популярных трендов сезона станет оттенок карамели, или "поджаренный сахар". Это не обычный темный цвет волос, а сложное сочетание насыщенной коричневой базы с тёплыми золотистыми и янтарными переливами.

Особенность этого оттенка заключается в его многогранности. Более светлые пряди красиво отражают свет и создают эффект естественного объема. Такой цвет особенно удачно смотрится на обладательницах оливковой или смуглой кожи, придавая образу мягкость и изысканность.

Золотистый блонд

Солнечный блонд.

Оттенок вдохновлен знаменитым "золотым часом" перед закатом, когда свет становится особенно теплым и мягким. Цвет сочетает в себе блонд и легкие медные нотки, создавая глубокий золотистый эффект.

В отличие от холодных оттенков блонда прошлых сезонов, этот тренд делает акцент на естественной теплоте. Чаще всего стилисты достигают такого результата с помощью светлых прядей у лица и плавного осветления по длине волос. Благодаря этому волосы выглядят так, будто их осветило летнее солнце.

Мокко бронд

Мокко бронд.

Это универсальный баланс между блондом и брюнетом. Оттенок вдохновлен цветом кофейного мусса и характеризуется нейтральной палитрой без ярко выраженных теплых или холодных акцентов.

Его главное преимущество – универсальность. Цвет подходит большинству типов внешности и не требует слишком частого обновления. Благодаря мягким кофейным и грибным оттенкам волосы выглядят ухоженными, блестящими и естественными.

Вишневый акцент

Вишневый цвет волос.

Тем, кто стремится к кардинальным изменениям, стилисты рекомендуют обратить внимание на вишневый оттенок. Это сочный красный оттенок с легким малиновым подтоном, который выглядит ярко и привлекает внимание.

В отличие от бордового или каштаново-медного цвета, вишнево-красный отличается чистым и насыщенным оттенком. Особенно эффектно он смотрится в солнечном свете, когда цвет приобретает дополнительную глубину и блеск.

Платиновый лимон

Платиновый лимон.

Среди светлых оттенков стилисты уделяют особое внимание лимонно-платиновому оттенку. Это современная интерпретация платинового блонда с легким лимонно-кремовым подтоном, которая выглядит свежо и элегантно.

В отличие от ледяных оттенков блонда, популярных в прошлые годы, этот цвет имеет более мягкий характер. Он сочетает в себе светлость платины с теплыми кремовыми нотками, благодаря чему подходит более широкому кругу людей и создает эффект здоровых блестящих волос.

OBOZ.UA предлагает модницам узнать, какой цвет маникюра стоит выбрать этим летом.

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