Какие цвета волос в моде этим летом: топ 5 оттенков

Летний сезон традиционно становится временем изменений во внешности, и одним из самых популярных способов обновить образ остается окрашивание волос. В настоящее время тренды сочетают в себе естественность, теплые оттенки и сложные цветовые переходы, которые выглядят максимально натурально.

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Эксперты Refinery29 отмечают, что в этом сезоне в моде цвета, которые создают эффект волос, осветленных солнцем, или придают им мягкий естественный блеск. Актуальными будут как оттенки для поклонниц классики, так и более яркие решения для тех, кто любит экспериментировать.

Ниже – пять цветов волос, которые уже стали фаворитами лета 2026 года.

Карамельная брюнетка

Одним из самых популярных трендов сезона станет оттенок карамели, или "поджаренный сахар". Это не обычный темный цвет волос, а сложное сочетание насыщенной коричневой базы с тёплыми золотистыми и янтарными переливами.

Особенность этого оттенка заключается в его многогранности. Более светлые пряди красиво отражают свет и создают эффект естественного объема. Такой цвет особенно удачно смотрится на обладательницах оливковой или смуглой кожи, придавая образу мягкость и изысканность.

Золотистый блонд

Оттенок вдохновлен знаменитым "золотым часом" перед закатом, когда свет становится особенно теплым и мягким. Цвет сочетает в себе блонд и легкие медные нотки, создавая глубокий золотистый эффект.

В отличие от холодных оттенков блонда прошлых сезонов, этот тренд делает акцент на естественной теплоте. Чаще всего стилисты достигают такого результата с помощью светлых прядей у лица и плавного осветления по длине волос. Благодаря этому волосы выглядят так, будто их осветило летнее солнце.

Мокко бронд

Это универсальный баланс между блондом и брюнетом. Оттенок вдохновлен цветом кофейного мусса и характеризуется нейтральной палитрой без ярко выраженных теплых или холодных акцентов.

Его главное преимущество – универсальность. Цвет подходит большинству типов внешности и не требует слишком частого обновления. Благодаря мягким кофейным и грибным оттенкам волосы выглядят ухоженными, блестящими и естественными.

Вишневый акцент

Тем, кто стремится к кардинальным изменениям, стилисты рекомендуют обратить внимание на вишневый оттенок. Это сочный красный оттенок с легким малиновым подтоном, который выглядит ярко и привлекает внимание.

В отличие от бордового или каштаново-медного цвета, вишнево-красный отличается чистым и насыщенным оттенком. Особенно эффектно он смотрится в солнечном свете, когда цвет приобретает дополнительную глубину и блеск.

Платиновый лимон

Среди светлых оттенков стилисты уделяют особое внимание лимонно-платиновому оттенку. Это современная интерпретация платинового блонда с легким лимонно-кремовым подтоном, которая выглядит свежо и элегантно.

В отличие от ледяных оттенков блонда, популярных в прошлые годы, этот цвет имеет более мягкий характер. Он сочетает в себе светлость платины с теплыми кремовыми нотками, благодаря чему подходит более широкому кругу людей и создает эффект здоровых блестящих волос.

OBOZ.UA предлагает модницам узнать, какой цвет маникюра стоит выбрать этим летом.

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