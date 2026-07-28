Как наносить консилер, чтобы он не скатывался в складки: хитрость

Нередко консилер, нанесенный утром, уже к середине дня скапливается в мелких морщинках и подчеркивает текстуру кожи. Особенно часто это происходит с возрастом, когда кожа вырабатывает меньше жира и коллагена, а зона под глазами становится более тонкой и чувствительной.

Видео дня

Визажистка Лиза Элдридж, среди клиенток которой Кира Найтли и Лили Коллинз, поделилась с Parade техникой, которую совершенствовала на протяжении десятилетий. Это помогает добиться естественного покрытия без заломов и излишков косметики.

Как подготовить кожу к нанесению консилера

По словам Элдридж, качественная подготовка кожи – один из главных факторов, от которых зависит вид макияжа. Она советует уделить внимание мягкому отшелушиванию и тщательному увлажнению лица, особенно если кожа сухая.

Увлажненная кожа становится более гладкой, поэтому тональные средства и консилер распределяются более равномерно и меньше скапливаются в складках.

В чем заключается хитрость с консилером

Техника Элдридж называется точечным маскированием. Ее принцип заключается в том, чтобы использовать меньше продукта и наносить его только на те участки, которые действительно нуждаются в дополнительном покрытии.

Сначала визажистка советует нанести на всё лицо легкое тональное средство тонким слоем, чтобы выровнять тон кожи. После этого можно переходить к точечной работе.

Для этого понадобятся маленькая кисточка и консилер с высокой кроющей способностью. Средство нужно нанести непосредственно на высыпания, покраснения или другой проблемный участок, а затем аккуратно растушевать только края, чтобы переход оставался незаметным.

Элдридж сравнивает этот способ с цифровой ретушью. Легкое тональное средство выравнивает общий оттенок лица, а плотный консилер используется только там, где он необходим.

Благодаря этому на коже остается меньше косметики, которая могла бы забиться в морщины, образовать заломы или подчеркнуть текстуру. Покрытие выглядит естественнее и больше напоминает кожу, а не заметный слой макияжа.

Как правильно закрепить консилер пудрой

Для фиксации макияжа Элдридж советует использовать небольшое количество прозрачной пудры и пушистую кисточку для теней. Пудру следует наносить только на те участки, где нужно закрепить консилер или убрать лишний блеск.

Эту технику она называет точечным припудриванием. Вместо того чтобы покрывать пудрой все лицо, стоит обработать только нужные места.

Чрезмерное использование пудры – распространенная ошибка при макияже зрелой кожи. Она может забиваться в морщины, делать лицо плоским и лишать его естественного сияния. Точечное нанесение помогает сохранить свежий и естественный вид кожи.

Почему консилер скапливается в морщинах

Зрелая кожа обычно становится более сухой и тонкой, а также быстрее теряет влагу. В то же время не все консилеры созданы с учётом этих особенностей.

Элдридж рекомендует выбирать легкие формулы, которые не скапливаются в мелких морщинках и не делают их более заметными. Важно ориентироваться на текущее состояние кожи, а не на то, какой она была десять лет назад.

У одних людей с возрастом кожа становится более сухой, у других – более жирной, даже если раньше она была нормальной. Также могут появиться покраснения или розацеа. Поэтому универсального консилера, который одинаково хорошо подойдет всем, не существует.

Как выбрать консилер для сухой кожи

Обладательницам сухой кожи стоит обратить внимание на кремовые или жидкие консилеры с увлажняющими свойствами. Даже после фиксации они не должны становиться слишком сухими или матовыми.

Зато очень матовые и плотные формулы могут цепляться за сухие участки и подчеркивать текстуру вместо того, чтобы визуально ее сглаживать.

Как подобрать правильный оттенок

Для зоны под глазами Элдридж не советует выбирать слишком светлый консилер. Если темные круги имеют синеватый или сине-красный оттенок, лучше подойдет средство с персиковым подтоном. Для более пигментированной зоны под глазами может понадобиться чуть более светлый консилер.

Для маскировки высыпаний, покраснений и других недостатков на лице оттенок должен как можно точнее соответствовать тону кожи. Консилер должен незаметно сливаться с лицом, чтобы не было видно границ его нанесения.

OBOZ.UA предлагает узнать правила ухода за бровями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.