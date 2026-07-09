Как избавиться от отека ног: есть эффективное упражнение

С наступлением летней жары многие люди начинают жаловаться на чувство тяжести и заметное увеличение объёма лодыжек и стоп. Главной причиной этого явления часто становится защитная реакция организма на обезвоживание, из-за которой ткани начинают активно накапливать и задерживать воду.

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Помимо высокой температуры воздуха, дискомфорт может быть вызван малоподвижной работой, несбалансированным рационом с избытком соли или хроническими нарушениями в работе сосудов. К счастью, вернуть комфорт и активизировать лимфо-отток можно самостоятельно с помощью несложных физических движений, которые легко выполнять на коврике или даже в постели, убеждает INTERIA.PL.

Активизация конечностей

Для выполнения первого движения необходимо:

Лечь на спину и поднять выпрямленные руки и ноги перпендикулярно телу. В таком положении следует не спеша сгибать и разгибать кисти и стопы, направляя пальцы сначала внутрь, а затем наружу. В завершение цикла выполняются плавные круговые вращения в запястных и голеностопных суставах, которые повторяются от 6 до 8 раз.

Развод в стороны

Оставаясь в исходной позиции на спине, поднятые ноги нужно держать максимально ровными. Далее следует их медленное разведение в противоположные стороны с последующим возвращением в исходное положение. Этот элемент гимнастики рекомендуется повторить 8 раз для достижения оптимального эффекта.

Мышечное расслабление

Следующий этап направлен на снятие напряжения и улучшение микроциркуляции крови в сосудах. Необходимо согнуть нижние конечности в коленях и выполнить серию лёгких, плавных покачиваний в течение нескольких секунд. Это позволяет разгрузить уставшие мышцы после рабочего дня.

Вращения для тазобедренных суставов

Для проработки области бедер согнутые в коленях ноги следует осторожно обхватить руками. Из этого положения выполняются плавные, размеренные круговые движения, которые стимулируют глубокий дренаж жидкости. Упражнение выполняется без резких рывков, в комфортном для тела темпе.

Мягкие скручивания

Стопы необходимо опустить на поверхность пола или матраса, оставляя колени согнутыми. Затем оба колена поочередно наклоняются сначала в одну сторону, а затем в другую. Главное правило во время этих поворотов – следить, чтобы поясничная зона оставалась плотно прижатой к опоре.

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