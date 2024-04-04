Как ежедневно иметь свежий вид: действенные секреты макияжа

Весна – это начало сезона аллергий, когда многие начинают страдать от таких неприятных симптомов сенной лихорадки, как покраснение глаз и носа, слезотечение и отек лица. Женщинам при этом приходится как-то умудряться продолжать делать макияж.

Именно поэтому для них визажисты создали немало приемов, которые помогают освежить облик, даже когда случается приступ аллергии. OBOZ.UA рассказывает о 7 эффективных лайфхаках. Сработают они не только для тех, кто страдает аллергией, но помогут создать свежий вид в целом.

Используйте глазные капли

Ни один макияж не сможет скрыть покраснение и отек воспаленных из-за аллергии глаз. Приблизительно такой же вид имеет и уставший человек. Чтобы быстро убрать эти признаки, используйте капли для глаз. Если причиной изменения вида является именно аллергия, попросите вашего врача подобрать вам антигистаминное средство, для других случаев подойдут обычные искусственные слезы, которые увлажнят и успокоят слизистую глаза.

Выбирайте увлажняющий крем с эффектом успокоения кожи

Увлажнение – первый шаг к идеальному макияжу. Но для создания действительно свежего образа нужно выбирать крем особенно тщательно. Он не должен содержать отдушек, зато быть обогащенным веществами, успокаивающими кожу – экстрактом овса, церамидами, скваленом и т.д. Именно такое средство поможет преодолеть сухость и зуд и придать коже сияние. По такому же принципу подбирайте крем под глаза.

Купите зеленый праймер

Праймер зеленого оттенка хорошо маскирует любые покраснения кожи. Все потому, что эти цвета являются антиподами и хорошо нейтрализуют друг друга. При этом опасаться, что средство оставит неестественный зеленоватый след на лице не стоит. Используйте зеленый праймер возле носа и в местах покраснения. Нанесите каплю продукта и хорошо его растушуйте, затем закрепите полупрозрачной пудрой и переходите к тональному крему.

Избегайте плотных тональных основ

Тональные основы с большой степенью покрытия действительно способны перекрыть красноту, но они также пересушивают кожу. Это приводит к тому, что на самом деле раздражение только усугубляется. Поэтому, если вам нужно вернуть себе свежий вид в период приступа аллергии или в любой другой момент, выбирайте более легкие текстуры, такие как основа-сыворотка или BB-крем.

Выбирайте водостойкие продукты для глаз

Независимо от того, страдаете ли вы аллергией или просто устали, проявляться это состояние может через выделение слез. В таком случае на помощь вам придут водостойкие тушь, подводка и карандаш для глаз. Также, если вы наращиваете ресницы и знаете, что весной будете страдать слезотечением, попросите мастера использовать специальный водостойкий клей.

Используйте нюдовую подводку на водной линии

В некоторых продуктах для глаз важна не только стойкость формулы, но и цвет. Так подводка, которую вы наносите на водную линию век, в идеале должна быть нюдового оттенка. Это скроет красноту и сделает взгляд более свежим. А вот черная или темно-коричневая подводка лишь усилят негативное впечатление, если ваши глаза выглядят отечными и усталыми.

Завершите макияж успокаивающим спреем

Чтобы закрепить макияж, используйте тот же приём, что и для его подготовки – выбирайте средство с эффектом успокоения кожи. В идеале, это должен быть спрей с соответствующими компонентами. Разбрызгайте его на лицо и дождитесь пока средство высохнет. Это поможет дополнительно позаботиться о коже и сделать вид максимально свежим.

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