Как сделать бюджетный макияж в считанные минуты: понадобится минимум косметики

Даже те женщины, для которых мейкап – это настоящее хобби, иногда мечтают о том, чтобы тратить на него с утра как можно меньше времени и усилий и получать при этом отличный результат. И на самом деле это вполне реально, еще и понадобится для такого мейка не так много продуктов.

Как обеспечить себе идеальный лук, показала в своем Instagram израильская модель Бар Рафаэли. По ее подсчетам, для наведения красоты она тратит всего 8 минут и концентрируется при этом на подчеркивании здорового и ухоженного состояния кожи.

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Начинает нанесение макияжа звезда с увлажнения, покрывая кремом все лицо. Далее Бар берет консилер и наносит его в уголки глаз для свежего взгляда, а также на проблемные участки кожи. Средство она тщательно растушевывает, а затем подчеркивает скулы и виски бронзатором природного оттенка. Модель от природы имеет светлую кожу, поэтому выбирает почти незаметный цвет средства, чтобы лишь слегка подчеркнуть естественную форму лица, а не создать эффект скульптурирования.

Следующим шагом Рафаэли использует тональную основу. Ее она наносит кистью на те участки кожи, где еще не использовала косметику, и хорошо растушевывает. Обратите внимание, что модель сначала кладет нужное количество средства на тыльную сторону запястья, а уже отсюда набирает на ворс.

Дальше наступает черед губ. Их Бар покрывает полупрозрачной увлажняющей помадой, подчеркивающей натуральный оттенок. А потом наступает черед кремовых румян. Этим продуктом модель подчеркивает скулы и виски, а также наносит немного на губы для более выразительного цвета. Напоследок Рафаэли причесывает брови с помощью геля, чтобы придать им форму и закрепить волоски. И на этом естественный ежедневный образ звезды готов.

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