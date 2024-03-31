Подчеркивает мешки под глазами и морщины: какую типичную ошибку в макияже часто допускают женщины 30+

Существует несколько типичных ошибок в макияже, которые легко прибавляют возраста даже молодым женщинам. Одна из них – это прием, который работает на юной коже, но после 30 лет начинает предательски подчеркивать первые морщинки под глазами.

Об этой ошибке рассказала в своем TikTok блогерка Райлин Реймер. Она дает советы по макияжу для женщин в возрасте 30+. По словам блогерки применение пудры для закрепления мейкапа под глазами, которое освежало вид в 20 с небольшим, со временем начинает работать против вас.

"Ваша кожа меняется с возрастом, потому и процедуры макияжа тоже должны меняться", - сказала Райлин. Она напомнила, что кожа под глазами год от года становится тоньше и на ней появляются крохотные линии и мелкие морщинки. Применение сухого продукта в этой зоне существенно подчеркивает эти изменения. Кожа выглядит более текстурированной и это визуально прибавляет возраста

Однако только одно небольшое изменение способно решить эту проблему. Все, что вам пригодится, это спрей для закрепления макияжа и косметический спонж. Распылите спрей на спонж и осторожными касаниями нанесите его в зону под глазами. Это позволит убрать с лица излишки консилера, который обычно используется в этой зоне, и обеспечить фиксацию макияжа в течение всего дня без подчеркивания морщин.

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