Как дать ногтям отдохнуть после гель-лака: в чем суть ламинирования

Гель-лак уже давно стал одним из самых популярных видов маникюра благодаря своей стойкости и аккуратному виду. Однако после длительного использования многие женщины замечают, что натуральные ногти становятся тоньше, слабее и ломче.

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Именно поэтому всё большую популярность приобретают процедуры, направленные на восстановление ногтевой пластины. Как отмечает INTERIA.PL, одной из них является ламинирование, которое помогает укрепить ногти и вернуть им здоровый вид.

Почему ногтям нужен отдых после гель-лака

Гель-лак позволяет надолго забыть об обновлении маникюра, ведь покрытие остается прочным и не теряет привлекательности в течение нескольких недель. Однако после длительного непрерывного использования многие сталкиваются с тем, что натуральная ногтевая пластина становится тонкой, мягкой и легко повреждается.

После снятия покрытия ногти могут ломаться даже во время обычных бытовых дел, слоиться, цепляться за одежду и терять естественный блеск. Из-за этого многие женщины вновь возвращаются к гель-лаку, чтобы скрыть недостатки, хотя ногтям в этот момент больше всего нужно восстановление.

В чем заключается ламинирование ногтей

Ламинирование – это процедура, направленная на питание и укрепление ногтевой пластины. Во время процедуры на ногти наносят специальное средство с кератином, витаминами и натуральными маслами, которое помогает восстановить поврежденные участки и создает тонкий защитный слой.

Одним из преимуществ процедуры является то, что она не требует агрессивного спиливания поверхности ногтя. Защитное покрытие делает пластину более прочной, но при этом сохраняет ее естественную гибкость, благодаря чему ногти реже ломаются при повседневных нагрузках.

Какой результат дает процедура

Сразу после ламинирования ногти становятся гладкими, блестящими и выглядят значительно ухоженнее. Визуально они кажутся более толстыми и крепкими, а также перестают сгибаться от легкого нажатия.

Защитный эффект обычно сохраняется около двух-трех недель. Покрытие не трескается и не отслаивается, а постепенно стирается вместе с естественным ростом ногтя. Несколько процедур подряд помогают значительно укрепить ногтевую пластину и вернуть ей здоровый вид после длительного использования гель-лака.

OBOZ.UA писал о преимуществах популярного бразильского маникюра.

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