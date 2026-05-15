Идеальные ногти за 2 минуты: как сделать бразильский маникюр

Бразильский маникюр – это техника, которая помогает быстро и аккуратно накрасить ногти даже тогда, когда рука дрожит, а лак постоянно попадает на кожу. Ее главный секрет в том, что цветной лак намеренно наносят не слишком аккуратно, заходя на края вокруг ногтя, а затем лишнее аккуратно убирают специальной палочкой с жидкостью для снятия лака.

Перед процедурой важно смягчить кутикулу, придать ногтям форму, нанести базу, а уже потом переходить к цвету. Детали рассказывает издание Myself.

Что такое бразильский маникюр

Бразильский маникюр – это способ окрашивания ногтей, который на первый взгляд может показаться странным. Вместо того чтобы бояться каждого лишнего движения кисточкой, лак наносят достаточно свободно, иногда даже немного выходя за пределы ногтя.

Затем все лишнее убирают с кожи тонкой деревянной палочкой, ватой и средством для снятия лака. В результате покрытие становится ровным, чистым и очень аккуратным.

Как подготовить ногти к бразильскому маникюру

Перед окрашиванием ногти и кожу рук нужно подготовить. Сначала на руки, ногти и кутикулу можно нанести питательное масло или крем. В классическом варианте часто упоминают масло копайбы, но дома можно использовать и другое масло для кутикулы, которое вам подходит.

Средство надо оставить примерно на несколько минут, чтобы кожа стала мягче. После этого остатки масла следует осторожно убрать, потому что на жирной ногтевой пластине лак будет держаться хуже.

Далее кутикулу аккуратно отодвигают деревянной палочкой. Если есть заусенцы или лишняя кожа, их можно аккуратно убрать специальным инструментом, но без спешки и чрезмерного нажима.

Как сделать бразильский маникюр дома

Сначала придайте ногтям желаемую форму пилочкой. Это может быть мягкий квадрат, овал, миндаль или другая форма, которая вам нравится. После этого нанесите базовое покрытие. На этом этапе лучше работать аккуратно и не заходить на кожу, ведь база защищает ногти от пигмента и помогает цвету лечь ровнее. Далее нанесите цветной лак в два слоя. Именно здесь и начинается главная особенность бразильской техники: не нужно идеально вырисовывать каждый край. Лак можно наносить смелее, немного выходя за границы ногтя. Когда лак подсохнет, возьмите деревянную палочку, немного ваты и жидкость для снятия лака. Оберните кончик палочки ватой, смочите ее средством и осторожными движениями уберите все лишнее с кожи вокруг ногтя. В завершение нанесите топовое покрытие. Оно добавит блеска, выровняет поверхность и поможет лаку держаться дольше.

Бразильский маникюр подходит тем, кому трудно идеально накрасить ногти с первого раза. Вместо того чтобы смывать все покрытие через несколько ошибок, можно просто убрать лишнее после нанесения цвета.

