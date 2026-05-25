Как быстро улучшить кожу и волосы: трюк, который используют итальянки

Итальянки давно используют в уходе простые ингредиенты из кухни, которые могут быстро освежить кожу и придать волосам ухоженный блеск. Речь идет о домашних ритуалах с кофе, оливковым маслом, авокадо, йогуртом и медом.

Видео дня

Домашнее спа по-итальянски помогает сделать кожу более гладкой, волосы – мягче, а сам процесс ухода превращает в приятную паузу для себя. Детали информирует Kobieta Interia.

Кофейный пилинг для гладкой кожи

Один из самых популярных домашних средств – пилинг из кофе, оливкового масла и сахара. Он помогает мягко отшелушить кожу, сделать ее более приятной на ощупь и улучшить микроциркуляцию.

Для приготовления достаточно смешать несколько ложек кофейной гущи или молотого кофе, ложку тростникового сахара и ложку качественного оливкового масла. Должна получиться густая паста, которую наносят на влажную кожу во время душа. Массировать тело лучше круговыми движениями, без сильного трения.

Маска для волос из авокадо и оливкового масла

Для волос итальянки часто используют простую питательную маску из авокадо и оливкового масла. Она особенно хорошо подходит сухим, тусклым или поврежденным волосам, которые нуждаются в мягкости и блеске.

Нужно размять одно спелое авокадо до состояния пасты и добавить одну-две ложки оливкового масла extra virgin. Если волосы очень сухие, в смесь можно добавить желток, а для блеска – немного меда.

Маску наносят преимущественно на длину и кончики, после чего волосы можно завернуть в полотенце. Через 20–30 минут средство нужно тщательно смыть шампунем. После такой процедуры волосы легче расчесываются, меньше пушатся и становятся более гладкими.

Оливковое масло как универсальное средство

Оливковое масло в итальянском уходе – не только продукт для кухни. Его используют для тела, рук, ногтей, сухих участков кожи и даже как дополнительный компонент в домашних масках.

После душа несколько капель оливкового масла можно нанести на еще немного влажную кожу. Так оно лучше распределяется и помогает сохранить ощущение мягкости. Главное – не наносить слишком много, чтобы не оставить тяжелой жирной пленки.

Оливковое масло можно добавлять в ванну или смешивать с йогуртом, медом, овсяными хлопьями или бананом для домашних масок. Оно хорошо подходит для сухой кожи, особенно после солнца или в холодный сезон.

Тоник из розовой воды и лимона

Еще один простой вариант – тоник из розовой воды и нескольких капель лимонного сока. Розовая вода освежает, успокаивает и дарит приятный аромат, а лимон придает ощущение чистоты.

Такой тоник можно использовать утром или вечером, но с лимоном надо быть осторожными. Его не стоит наносить на раздраженную, чувствительную или поврежденную кожу. После средств с лимонным соком не следует сразу выходить на солнце без защиты, так как кожа может стать более чувствительной. Безопаснее всего добавлять совсем немного лимона или использовать только розовую воду как мягкое освежающее средство.

Маска из йогурта, меда и лимона

Для быстрого освежения лица можно сделать маску из натурального йогурта, меда и нескольких капель лимонного сока. Йогурт смягчает кожу, мед помогает удерживать влагу, а лимон в небольшом количестве может немного выровнять тон.

Смесь наносят на лицо и шею примерно на 10–15 минут, после чего смывают теплой водой. После этого стоит нанести легкий увлажняющий крем.

Если кожа чувствительная, лимон лучше не добавлять. В таком случае маска из йогурта и меда будет более мягкой, но все равно поможет сделать кожу свежей и приятной на ощупь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто нужно посещать парикмахерскую, в зависимости от типа волос и стрижки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.