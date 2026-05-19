Как часто надо ходить к парикмахеру: советы для разных волос

Регулярная стрижка нужна и для красивой формы прически, и для здорового состояния волос. Даже качественный шампунь, кондиционер или маска не могут полностью спасти секущиеся кончики, если волосы уже повреждены.

Кому-то достаточно подравнивать кончики раз в три месяца, а кому-то придется делать это значительно чаще. Лучший ориентир – состояние волос: если кончики стали сухими, тонкими и расслоенными, пора записываться к мастеру, информирует Myself.

Длинные волосы

Обладательницам длинных волос не обязательно ходить к парикмахеру очень часто. Обычно достаточно подравнивать кончики раз в 8–12 недель. Такой режим помогает сохранять длину, но не дает сечению распространяться выше.

Немаловажную роль играет домашний уход. Термозащита перед укладкой, увлажняющие маски, масло или легкое средство для кончиков часто дают лучший результат, чем редкие дорогие процедуры в салоне. Особенно это касается волос, которые регулярно сушат феном, выравнивают утюжком или завивают.

Окрашенные волосы

Окрашенные волосы обычно суше и чувствительнее, поэтому требуют более внимательного ухода. Частота визитов к парикмахеру зависит от цвета и техники окрашивания.

Если это блонд, интенсивный оттенок или темное окрашивание с заметным отрастанием корней, обновление может понадобиться уже через 4–6 недель. Если же это балаяж, омбре или мягкие мелированные пряди, можно ждать дольше – примерно 8 недель или больше.

Между визитами в салон цвет помогут поддержать специальные маски для окрашенных волос, тонирующие средства или серебристый шампунь для блонда. Но с ними важно не переборщить, чтобы не пересушить волосы.

Боб

Боб – одна из тех стрижек, где форма имеет решающее значение. Если это ровный, четкий blunt bob, он быстро теряет свою графичность. Как только линия среза отрастает, прическа может казаться менее опрятной и уже не такой эффектной.

Для очень четкого боба оптимально ходить к парикмахеру каждые 4–6 недель. Если же у вас более мягкий вариант, например long bob, интервал можно увеличить до 6–8 недель.

Стрижка-каскад

Если волосы длинные и подстрижены слоями, спешить к парикмахеру каждый месяц обычно не нужно. Такие стрижки отрастают довольно естественно, а переход между слоями часто остается мягким даже через несколько недель.

В большинстве случаев достаточно обновлять форму каждые 6–8 недель. Это поможет сохранить легкость прически, убрать сухие кончики и не потерять общий силуэт.

Челка

Челка нуждается в самом частом уходе. Особенно это касается ровной, короткой или густой челки, которая быстро начинает лезть в глаза и терять форму.

Во многих случаях ее нужно подстригать уже через 3–4 недели. Некоторые салоны предлагают быстрое подравнивание челки отдельно – иногда дешевле, чем полноценную стрижку. Это удобно, если основная длина еще в хорошем состоянии, а челка уже мешает.

Вьющиеся волосы

Кудри часто дольше держат форму, чем прямые волосы. Благодаря объему и естественной текстуре отрастание не всегда так заметно. Поэтому между визитами к парикмахеру можно делать перерыв примерно 10–12 недель.

Однако это не значит, что вьющиеся волосы можно совсем не подстригать. Регулярное обновление кончиков помогает сохранить упругость завитка и не допустить сухости. Для кудрей особенно важны увлажнение, минимум горячей укладки и правильный срез у мастера, который понимает структуру таких волос.

Пикси и короткие стрижки

Короткие стрижки, в частности пикси, очень стильные, но быстро теряют форму. Даже несколько лишних сантиметров могут изменить силуэт и сделать прическу менее аккуратной.

Чтобы пикси оставался свежим и современным, его стоит обновлять примерно каждые 3–5 недель. Это один из самых требовательных вариантов в уходе за формой, хотя ежедневная укладка может быть довольно простой.

