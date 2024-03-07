Как безопасно смыть водостойкую тушь, если нет средства для снятия макияжа: лайфхаки

Водостойкая тушь для ресниц – одно из самых гениальных изобретений в мире косметики. Ни плохое настроение, ни погода, ни другие обстоятельства не уничтожат ваш макияж, если вы пользуетесь этим продуктом. Единственная проблема, которая с ним возникает – это сложности со снятием.

Самый простой способ – это воспользоваться специальным средством. Но что делать, если его нет под рукой? OBOZ.UA рассказывает о пяти проверенных альтернативных методах.

Мицеллярная вода

В таких средствах содержатся специальные молекулы очищающих средств. Они плавают в ней как пузырьки, поэтому не создают ощущения мыльного раствора, но при этом не теряют эффективности. Мицеллярной водой можно смыть водостойкую тушь, если под рукой нет совсем ничего, что бы помогло с этим. Смочите ею ватный диск и прижмите к ресницам примерно на 30 секунд. Слегка проведите диском по глазам и повторите процедуру по необходимости. Однако не трите глаза слишком сильно, иначе вы можете вызвать раздражение или выпадение ресниц.

Кокосовое или оливковое масло

Растительные масла есть практически в каждом доме. И ими можно эффективно смывать водостойкую тушь. Просто нанесите несколько капель на ватный диск и аккуратненько проведите им по ресницам. Имейте в виду, что кокосовое масло при комнатной температуре твердое, поэтому вам придется его предварительно нагреть, чтобы расплавить. Это можно сделать, нанеся небольшое количество на пальцы или просто на веки. Затем ватным диском сотрите макияж. После того как тушь будет удалена, снимите остатки масла влажной тканью. Способ может не подойти людям с чувствительной кожей, склонной к высыпаниям.

Детское масло

Это косметическое средство бережно ухаживает за кожей новорожденного ребенка. Так же бережно оно очистит и ресницы от макияжа. Способ применения тот же – с помощью ватного диска. Кстати, если его нет под рукой, водостойкую тушь можно снять, нанеся каплю масла на палец. Но обязательно тщательно промойте перед этим руки. Также вам придется дополнительно очищать лицо, поскольку вокруг глаз останутся остатки косметики.

Метод двойной очистки

Двойная очистка отлично подходит для снятия всего макияжа, и вы можете не использовать отдельное средство для снятия водостойкой туши. Первым шагом очистите все лицо, включая веки, средством на основе масла – оно растворит все пигменты и текстуры. Аккуратно втирайте масло в кожу массажными движениями в течение минуты или двух, а затем смойте его теплой водой. Далее воспользуйтесь средством для умывания на водной основе, чтобы смыть остатки жира и любые следы макияжа, которые могут остаться на вашей коже. Напоследок восстановите увлажненность кожи, нанеся на нее крем.

Спрей для снятия макияжа

Продукт для демакияжа в формате спрея удобен даже в походных условиях. Вы просто разбрызгиваете его на лицо из баллончика, даете ему несколько секунд, чтобы подействовать, и снимаете все салфеткой. Впрочем, дерматологи советуют после такого умывания дополнительно очищать кожу и наносить на нее крем.

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