Создали всего за 4 дня. Леди Гага появилась на своем концерте в платье украинского бренда. Фото

Американская поп-дива Леди Гага выбрала украинский бренд SANTA для выступления на своем джаз-шоу La Vie En Rose в Лас-Вегасе, США, и пополнила ряды поклонников украинской одежды. Особое платье мастера создали всего за 4 дня.

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Оно состояло из основы, платья в бельевом стиле, и накидки с перьями. Как сообщает Ukrainian Fashion Week в Instagram, помогал украинцам личный стилист Леди Гаги Том Иребаут.

"Креативной команде ателье удалось создать кастомное платье всего за 4 дня – это результат плодотворного сотрудничества со стилистом певицы Томом Иребаутом", – отметил UFW.

Это платье существует только в одном экземпляре, и тот – у поп-певицы. Образ артистки был асимметричным. Как сообщает бренд, платье сшили из матового шелкового сатина нежно-розового цвета. Один рукав изделия был длинным, а другой – едва закрывал плечо. Почти на все края платья пришили объемные перья.

"Одна и неповторимая Леди Гага в платье SANTA, сшитая на заказ на выступление Jazz&Piano в Лас-Вагасе. Это эксклюзивное изделие было разработано специально для Леди Гаги в нежно-розовом цвете с окрашенными страусиными перьями и ручной вышивкой", – прокомментировал бренд.

Известно, что образ артистки дополнили обручем из черных перьев от Carrie Jenkinson и колье Swarovski.

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