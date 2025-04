Испортят весь образ: какие цвета не стоит носить этой весной

Ключевой элемент сезонного обновления гардероба – цвет. Ведь даже самый стильный крой или самая дорогая ткань не спасут образ, если тон выглядит неуместно в контексте яркого весеннего света и общей эстетики легкости.

Видео дня

Модные подиумы сезона весна-лето 2025 года наглядно показали: в тренде мягкость, свежесть, естественность. Бледно-розовые брючные костюмы от Stella McCartney, масляно-желтые платья от Valentino, шалфейные макси от Chloé – все это указывает на изменение цветовых настроений. Эксперты рассказали об оттенках, которые лучше избегать в этом сезоне и предложили стильные альтернативы.

Избегайте бордового цвета

Выберите бледно-розовый. Бордовый – это эстетика осенней глубины. Он выглядит прекрасно на плотных тканях в холодном освещении, придает строгости. Но весной этот цвет выглядит слишком тяжелым. Он зрительно "съедает" нежность образа и конфликтует с естественным светом.

Бледно-розовый, напротив, предлагает ту же элегантность, но с весенней легкостью. Это цвет рассветных лепестков, мягкости, женственности и обновления. В виде костюма, шелкового платья или базовой футболки – он всегда будет актуален.

"Я избегаю зимних цветов весной. Они словно перетаскивают меня в холод. Бледно-розовый – моя весенняя альтернатива: он универсален, деликатен и прекрасно сочетается с нейтральной палитрой", – отмечает стилистка Ава Гилкрайст.

Голубой вместо ярких желтых оттенков

Яркий желтый, несмотря на свою положительную энергетику, весной может казаться слишком дерзким или даже агрессивным, особенно в солнечную погоду.

Светло-голубой – это антипод: покой, прохлада, чистота. Это идеальный фон для аксессуаров, в то же время он самодостаточен. Подходит практически каждому цветотипу, придает свежести лицу, подчеркивает цвет глаз.

"Светло-голубой – это мой must have на весну. Небесная рубашка или мягкое хлопковое платье – и образ сразу дышит", – делится Максин Эггенбергер, заместительница редактора Who What Wear UK.

Темно-коричневый – главный антитренд

Коричневый – внесезонный базовый цвет, но его глубина и плотность лучше смотрятся осенью или зимой. Весной же этот цвет часто "обременяет" образ, особенно на тяжелых материалах.

Масляно-желтый – нежный, почти нейтральный, но с легким солнечным намеком. Его часто используют в шифоновых платьях, легких пальто и топах. Он добавляет света и тепла, но не требует внимания, как яркий желтый.

Глубокий серый (графит, уголь)

Серый, особенно темный, отлично работает в бизнес-луках или для зимних капсул, но весной он неуместен. Он теряет контраст на фоне цветения и зелени, и часто создает "зимнюю тень" в вашем стиле.

Шалфейно-зеленый – идеальная альтернатива. Это сдержанный, пудровый зеленый, подходящий почти всем, хорошо смотрится с белым, кремовым, песочным, светло-синим. Он естественен, расслаблен и одновременно очень современен.

Парадокс сиреневого цвета

Сиреневый цвет – давний фаворит весенних коллекций, но он подходит не всем. Особенно тем, у кого более холодный подтекст кожи, может казаться "выцветшим", делать лицо бледным.

Вишнево-красный – более выразительный и глубокий. Он создает яркий акцент, не нарушая гармонию образа, и отлично работает даже в дневных комплектах.

Также OBOZ.UA рассказывал, что такое "теория неправильной обуви" и почему она покорила мир.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.