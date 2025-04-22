Что такое 'теория неправильной обуви' и почему она покорила мир: 9 ярких примеров

Модные инфлюэнсеры, блогеры и стилисты вывели так называемую "теорию неправильной обуви", которая приобрела вирусную популярность в соцсетях. Ее концепция заключается в выборе наиболее неуместных туфель, балеток, сапог и т.д.

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Подробнее о тенденции рассказали на сайте Who What Wear. OBOZ.UA собрал самые яркие образы с "неправильной обувью", прекрасно отражающие тренд.

Смысл "теории" заключается в преднамеренном выборе "неправильной" обуви к образу – такой, которая будто не подходит к стилю или цветовой гамме наряда, но одновременно придает интересный акцент, делает аутфит неожиданным, живым и очень стильным.

На образе с "неподходящей" обувью хочется задержать взгляд, проанализировать и оценить его. Многим модницам этого сезона нравится отходить от принципов гармонии и выразить свою индивидуальность через аксессуары, прическу или обувь.

К примеру, лук с шортами или широкими брюками лучше всего сочетается с кроссовками. Однако модницы бросают вызов этому правилу, обувая каблуки или сапоги к спортивному стилю.

Другой пример – элегантное платье или шелковая юбка в сочетании с шлепанцами или кроксами. Это не только удобно, но и очень незаурядно.

Чтобы использовать "теорию" с вечерним образом, женщины подбирают наиболее контрастные кроссовки к длинному платью. Таким "грешат" даже иконы моды, которые часто появляются на красной дорожке.

Босоножки и слингбеки, которые привыкли носить со всем, выглядят необычно в сочетании с теплой одеждой. Например, флисовым костюмом, вязаным платьем, шубой или другими закрытыми вещами.

Также можно использовать аксессуары, чтобы добавить простому образу интересную деталь. Одна из лучших, хоть и спорных, комбинаций – туфли или босоножки с носками.

Цвета тоже имеют значение. Когда базовые оттенки – бежевый, черный, коричневый, серый – становятся основой лука, леопардовые каблуки, цветные кроссовки или туфли со стразами словно "выбиваются" из минималистической картины и вызывают диссонанс.

Мягкие тапочки выглядят необычно на улице, а резиновые шлепанцы – в шумном городе. Новое модное веяние советует изменить правила игры и сломать стереотипы, чтобы почувствовать внутреннюю смелость выйти из комифорта.

У грубых ботильонов, шипов или высокой танкетки почти нет ничего общего с шелковым платьем, поэтому такое комбо крайне редко можно увидеть на леди. Впрочем, "теория" дает каждой возможность воплотить самые смелые фантазии, не опасаясь косых взглядов и порицания.

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