Хэллоуин 2025: простые, но красивые идеи для макияжа

Алина Милсент
3 минуты
Хэллоуин – это не только тыквы и костюмы, а настоящий праздник фантазии. Ежегодно миллионы людей готовятся к самой жуткой ночи осени, превращаясь в ведьм, вампиров и загадочных существ. Но не обязательно тратить часы перед зеркалом или покупать дорогие грим-наборы, чтобы выглядеть эффектно. 

В 2025 году главный тренд – макияж, который можно сделать быстро, просто и из средств, которые уже есть в вашей косметичке. Эксперты рассказали о простых идеях для праздничного мейка.

Кровавые эффекты из фильма ужасов

Хотите выглядеть как персонаж хоррора, не имея специального грима? Попробуйте создать эффект "крови".

Возьмите смятый кусочек фольги, нанесите на него красную помаду или румяна, а затем легко прижмите к лицу. Получите хаотичные пятна, которые выглядят реалистично и жутко. Для большего эффекта используйте оттенок, максимально похожий на цвет настоящей крови.

Классическая черная кошка

Образ черной кошки – всегда беспроигрышный вариант. Главное – акценты на лице.

Нарисуйте черным лайнером маленький носик в форме треугольника, проведите линию до верхней губы и закрасьте ее черной помадой. Добавьте несколько усиков и пятнышек – и готово. Если хотите немного гламура, подчеркните глаза стрелками и нанесите блестки на веки.

"Улыбка смерти"

Минимум усилий – максимум эффекта.

Окуните зубочистку в красную помаду и сделайте вертикальные линии через губы, имитируя швы черепа. Продолжите линии за пределы губ, создавая "улыбку смерти". Это быстрый способ выглядеть жутко и одновременно стильно.

Вампирский гламур

Образ вампира остается классикой Хэллоуина.

Выровняйте тон лица самым светлым тональным кремом, сделайте глубокое контурирование щек и подбородка. На глазах – темные, дымчатые тени, а на губах – насыщенная красная или винная помада. Добавьте немного "крови" у уголков рта и вставные клыки – и вы готовы к ночной охоте.

Совет от экспертов

В 2025 году хэллоуинский макияж должен быть креативным, но не перегруженным. Используйте то, что есть под рукой – лайнер, тени, румяна или помаду. Главное – фантазия и уверенность. И помните: даже самый страшный образ должен оставлять после себя эстетическое впечатление.

