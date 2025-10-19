Обязательные к просмотру: лучшие мультики к Хэллоуину

Октябрь — идеальное время для немного жуткой магии, и что может быть лучше мультфильмов, которые сочетают страшное с веселым? Хэллоуин — это не только костюмы, тыквы и сладости, но и прекрасная возможность собраться с друзьями или семьей для просмотра атмосферного анимационного кино.

В этом году в список обязательных лент вошли как классические мультфильмы, которые мы помним с детства, так и новые анимационные шедевры. Они погружают в мир призраков, монстров и колдовства, но при этом сохраняют легкость и юмор.

Некоторые из них раскрывают глубокие темы семьи, одиночества и принятия себя — даже в самые темные ночи. Если ищете, что посмотреть в преддверии Хэллоуина 2025 — эта подборка OBOZ.UA именно для вас.

Семейка Адамсов (The Addams Family, 2019)

Это анимационная комедия, основанная на известных персонажах, созданных художником Чарльзом Адамсом. Сюжет рассказывает о готической и мрачной семье Адамсов, которая переезжает в обычный пригород Нью-Джерси, готовясь принять своих многочисленных родственников для традиционного семейного праздника. Главный конфликт возникает, когда их странный образ жизни сталкивается с идеально розовой эстетикой и требованиями местной телеведущей, которая стремится сделать их город "совершенным".

Мы – монстры (Happy Family, 2017)

Сюжет сосредоточен на семье Уишбоун, члены которой не ладят между собой и постоянно спорят, делая свою жизнь далекой от идеальной. Все меняется, когда однажды вечером злая ведьма Баба Яга, по ошибке или намеренно, превращает всех членов семьи в классических монстров: мама превращается в вампиршу, папа – на Франкенштейна, дочь – на мумию, а сын – на оборотня. Чтобы вернуть свой человеческий облик, Вишбоуны должны объединиться и отправиться в веселое и опасное путешествие по миру, где им придется столкнуться с графом Дракулой и научиться работать в команде.

Семейка монстров (The Boxtrolls, 2014)

Кукольная анимация, снятая в технике стоп-моушн, которая рассказывает о странных, но добродушных созданиях, известных как бокстроли. Сюжет разворачивается в викторианском городе Сирбург, где бокстроли живут в подземелье и носят коробки, как одежду, а местные жители считают их опасными монстрами, которые похищают сыр и детей. В центре истории — мальчик Эггс, которого воспитали бокстроли, и который, объединившись с дочерью местного аристократа, пытается спасти свою приемную семью от коварного истребителя вредителей. Фильм является искусным сочетанием юмора, готической эстетики и социальной сатиры, исследует темы страха перед неизвестным, принятия и истинного значения семьи.

Монстры на каникулах (Hotel Transylvania, 2012)

Сюжет разворачивается в отеле "Трансильвания" — роскошном пятизвездочном курорте, созданном графом Дракулой как безопасное убежище, где монстры могут отдыхать от людей. Дракула, который чрезмерно опекает свою дочь Мейвис, готовит грандиозную вечеринку в честь ее 118-летия. Однако покой отеля нарушает неожиданное появление обычного парня-путешественника Джонатана. Мультфильм, наполненный юмором и динамикой, исследует темы родительской любви, преодоления предубеждений и принятия нового, показывая, что монстры тоже могут быть милыми и веселыми.

Паранорман (ParaNorman, 2012)

Это еще один анимационный фильм студии Laika, снятый в технике стоп-моушн, сочетающий ужасы и комедию. Главный герой, мальчик Норман, живет в городке Блайт-Холлоу, где он единственный, кто видит и разговаривает с призраками. Его способности делают его изгоем среди сверстников, но именно Норман оказывается единственным, кто может спасти город от древнего проклятия, связанного с ведьмой. Сюжет разворачивается вокруг противостояния с ожившими зомби и необходимости раскрыть правду о многовековой несправедливости.

Коралина в мире кошмаров (Coraline, 2009)

Этот мультфильм рассказывает о девочке Коралине Джонс, которая переезжает с родителями в старый дом и чувствует себя брошенной. Она случайно находит тайную дверцу, ведущую в "Другой мир" — идеализированной, но жуткой версии ее собственной жизни, где ее ждут "Другие Родители" с пуговицами вместо глаз. Когда Другая Мать, которая оказывается злой ведьмой, пытается заключить Коралину и заменить ей глаза пуговицами, девочка должна проявить всю свою смелость, чтобы спасти себя и своих настоящих родителей.

Девять (9, 2009)

Это анимация режиссера Шейна Экера, которая является уникальным произведением в жанрах научной фантастики и стимпанка. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где человечество было уничтожено машинами. Главные герои — девять маленьких кукол из мешковины, известных как "Стибки" (Stitchpunks), которым Творец вдохнул жизнь в свои последние минуты. Кукла под номером 9, проснувшись, находит своих уцелевших собратьев и должна возглавить их в борьбе против бездушных машин, чтобы разгадать тайну своего происхождения и спасти остатки цивилизации. Визуально фильм поражает своей мрачной, детализированной эстетикой и динамичными экшн-сценами.

Дом-монстр (Monster House, 2006)

Это инновационный анимационный фильм, созданный с помощью технологии motion capture (захват движения), что придает ему уникальный реалистично-моторошный вид. Сюжет разворачивается накануне Хэллоуина, где трое подростков обнаруживают, что старый дом соседа Небберкрекера на самом деле является живым, хищным существом, пожирающим людей и предметы, которые оказываются на его крыльце. Детям приходится объединиться, чтобы уничтожить "дом-монстр" до того, как он начнет охоту на соседских детей во время праздника.

Труп невесты (Corpse Bride, 2005)

готическая романтическая музыкальная комедия, снятая режиссерами Тимом Бертоном и Майком Джонсоном в технике стоп-моушн-анимации. Действие происходит в викторианской Европе, где застенчивый молодой человек Виктор должен жениться на Виктории ради благополучия своих семей. Однако во время репетиции свадебной церемонии он случайно признается Эмили, прекрасной "Невесте-труппе", которая восстала из мертвых. Сюжет разворачивается вокруг дилеммы Виктора между миром живых и миром мертвых, которые разительно контрастируют своей эстетикой и настроением.

Винни и Лампи празднуют Хэллоуин (Pooh's Heffalump Halloween Movie, 2005)

В этой милой анимационной ленте Лампи, маленький слонотоп, впервые готовится отмечать свой первый Хэллоуинский праздник. Он и Ру узнают от своих друзей о страшном "Гоблуне", который может превратить тех, кого поймает, в тыквы. Когда Пятачок исчезает, Лампи и Ру отправляются в лес, чтобы найти его, демонстрируя настоящую дружбу и преодолевая свои страхи. Этот мультфильм, наполненный теплотой и очарованием, является идеальным семейным просмотром, который учит детей тому, что настоящая смелость не требует быть бесстрашными, а заключается в том, чтобы действовать, несмотря на страх.

