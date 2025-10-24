Этот джинсовый антитренд испортит осенние образы: какие джинсы уже пора выбросить
Еще несколько лет назад они казались модным открытием, но сегодня укороченные джинсы до щиколоток официально попали в список антитрендов. Стилисты предупредили, что такая длина искажает пропорции, укорачивает ноги и делает даже самый актуальный осенний образ устаревшим.
Об этом пишут редакторы модного портала Who What Wear, отмечая, что джинсы, которые заканчиваются выше щиколотки или на середине икры, "режут" фигуру и плохо сочетаются с осенней обувью — особенно с невысокими ботинками.
Кроме того, такие модели создают впечатление, будто маломерят или сели после стирки, что подчеркивает неопрятный вид.
Вместо укороченных джинсов стилисты советуют обратить внимание на более современные и универсальные фасоны, а также не бояться экстремально длинных вариантов. Как отмечают редакторы, если за штаниной не видно обуви – вы все делаете правильно.
Главным трендом сезона считаются прямые и расширенные книзу джинсы. Их не просто носят поверх сапог, а даже заправляют внутрь, создавая мешковатые силуаты на ногах. Такая комбинация считается более выигрышной, чем скинни-джтинсы и высокие ботфорты.
Если же длина пугает, можно выбрать стандартные джинсы, закрывающие икру, и сочетать их с высокой обувью.
