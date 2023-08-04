Эти четыре фактора мешают похудеть после 40 лет: что делать, чтобы стать стройнее и не навредить здоровью

После 40 лет многие начинают обращать больше внимание на свое здоровье и физическую форму. С возрастом организм трансформируется, а процессы обмена веществ замедляются, поэтому масса тела может резко увеличиться.

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Врач Ульяна Вернер эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала об основных препятствиях, с которыми могут столкнуться люди, худеющие после 40 лет. Эксперт уверяет, что возраст – это не проблема на пути к здоровому похудению.

"Похудение после 40 лет может потребовать больше усилий из-за физиологических изменений, которые происходят в этот период. Однако, сбалансированная диета, физическая активность, управление стрессом и правильный сон могут помочь преодолеть эти препятствия", – подчеркивает health-эксперт.

Изменения обмена веществ

Одной из основных причин, почему похудеть после 40 лет трудно, является замедление обмена веществ. С возрастом организм потребляет меньше калорий для сохранения своей массы тела, что может привести к увеличению веса.

Старайтесь сохранить или увеличить свою физическую активность. Тренировки, особенно комбинированные с силовыми нагрузками, могут помочь ускорить метаболизм и сбалансировать обмен веществ. Добавьте кардио, такие как ходьба, бег или плавание, а также упражнения с дополнительным весом, чтобы сжечь больше калорий.

Влияние гормональных изменений

С возрастом, особенно у женщин после менопаузы, происходят гормональные изменения, которые могут влиять на распределение жира. Снижение уровня эстрогена приводит к набору веса в отдельных участках тела, таких как живот и бедра.

Регулярные физические упражнения могут помочь снизить влияние гормональных изменений на увеличение веса. Кроме того, лучше обратиться к врачу, который проведет дополнительные обследования и, если нужно, назначит соответствующие препараты.

Стресс и смены настроения

Повышенный уровень стресса, который часто наблюдается у людей после 40 лет, может привести к увеличению веса. Это побуждает к перееданию и потреблению продуктов с высоким содержанием углеводов.

Практика релаксации, например, йога, медитация или глубокое дыхание, может помочь снизить стресс и улучшить настроение. Также важно установить регулярный график сна, поскольку недосыпание может влиять на аппетит.

Повышение инсулинорезистентности

С возрастом может наблюдаться повышение инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки организма меньше реагируют на инсулин, что может приводить к увеличению аппетита и весу.

Сбалансированная диета с ограничением углеводов, особенно простых сахаров и рафинированных продуктов, поможет контролировать уровень инсулина в крови. Следует разделить свой рацион на несколько меньших приемов пищи в течение дня, чтобы снизить чувство голода и избежать переедания.

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