Эти 9 простых предметов создадут самый изысканный капсульный гардероб на лето. Фото

Капсульный гардероб – это настоящее спасение для женщин и мужчин, которые хотят всегда выглядеть стильно, не тратя кучу времени на шопинг. Особенность такого метода сборки образов заключается в том, что все вещи из подборки красиво сочетаются между собой, поэтому их легко можно комбинировать.

Обычно капсулы делят по времена года, но между собой некоторые из их составляющих тоже можно менять. Редакторы модного портала Who What Wear дали советы, из чего сложить изысканную капсулу на лето.

Расслабленная белая рубашка

Для стильного офисного лука или небрежного пляжного образа – белая оверсайз рубашка станет отличным вариантом. Она легкая, дышащая и достаточно базовая, чтобы одеть ее в разные события.

Сарафан

Вечернее платье – слишком элегантная вещь для капсульного гардероба, а сарафан может стать прекрасной альтернативой. С ним можно составить романтические и утонченные образы.

Сумка-корзина

Летом советуют отдавать предпочтение дышащим сумкам средних и больших размеров. Это придаст наряду пляжной атмосферы и позволит вместить внутри воду, одеяло и все необходимое для отдыха на улице.

Очки

Без солнцезащитных очков летом лучше не выходить из дома. Можно иметь несколько вариантов в коллекции, но хватит и одной удачно подобранной пары.

Босоножки

Самой практичной обувью летом не зря считаются босоножки. Открытая обувь – это самый лучший выбор для жаркой и душной погоды.

Шорты

Хорошо сидящие по фигуре шорты – это мастхев каждой леди. На пикника, прогулке или встрече с друзьями варианты из льна, денима и других материалов будут выглядеть уместно.

Базовая футболка

Помимо простых топов, в гардеробе следует иметь базовую светлую футболку. Нюдовые оттенки не будут нагреваться так сильно, как темные, а свободный крой поможет чувствовать себя комфортно и не потеть.

Белые джинсы

Выбирая между разными цветами джинсов, летом предпочтение следует отдать именно белой паре. В первую очередь, она, как и светлые футболки, не будет нагреваться так интенсивно. Во-вторых, именно в самое сухое время года есть шанс, что белая ткань останется чистой как можно дольше.

Жакет

На всякий случай в гардеробе стоит иметь стильный пиджак любого любимого оттенка. Когда мероприятие запланировано на вечер, а ветреная погода обещает неожиданное похолодание, он точно пригодится.

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