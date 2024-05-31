Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

Украинская стилистка Инна Гриненко поделилась рекомендациями по вещам, от которых следует избавиться. Эти антитренды давно вышли из моды и будут портить ваш образ.

Своими советами эксперт поделилась на Instagram-странице. Прежде всего, Гриненко обратила внимание на вырез-лодочку и рукав 3/4, назвав подобный фасон неактуальным.

На следующем фото можно увидеть обтягивающий жакет, металлическую фурниту на сумке и стык между обувью и брюками, который выглядит нестильно. Лучше проходить мимо подобных деталей образа.

Третий образ демонстрирует рубашку, вид которой значительно устарел. Стилистка выделила тонкую ткань, отсутствие объема и неудачный рукав, который не следует подкатывать. Кроме того, она подчеркнула, что нужно спустить манжеты и сделать их шире.

Эксперт обратила внимание на антитрендовый способ ношения шарфов: не стоит одевать аксессуары друг на друга. Далее продемонстрирован неактуальный обтягивающий рукав, соединенный с широким горлом.

Если вы предпочитаете топы с надписями, соблюдайте правила "меньше – лучше". Стильно будут смотреться оверсайз модели.

Для стилизации футболки и юбки лучше подойдут свободные фасоны, которые не нужно завязывать на талии.

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