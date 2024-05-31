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Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
396
Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

Украинская стилистка Инна Гриненко поделилась рекомендациями по вещам, от которых следует избавиться. Эти антитренды давно вышли из моды и будут портить ваш образ.

Своими советами эксперт поделилась на Instagram-странице. Прежде всего, Гриненко обратила внимание на вырез-лодочку и рукав 3/4, назвав подобный фасон неактуальным.

Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

На следующем фото можно увидеть обтягивающий жакет, металлическую фурниту на сумке и стык между обувью и брюками, который выглядит нестильно. Лучше проходить мимо подобных деталей образа.

Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

Третий образ демонстрирует рубашку, вид которой значительно устарел. Стилистка выделила тонкую ткань, отсутствие объема и неудачный рукав, который не следует подкатывать. Кроме того, она подчеркнула, что нужно спустить манжеты и сделать их шире.

Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ
Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

Эксперт обратила внимание на антитрендовый способ ношения шарфов: не стоит одевать аксессуары друг на друга. Далее продемонстрирован неактуальный обтягивающий рукав, соединенный с широким горлом.

Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ
Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

Если вы предпочитаете топы с надписями, соблюдайте правила "меньше – лучше". Стильно будут смотреться оверсайз модели.

Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

Для стилизации футболки и юбки лучше подойдут свободные фасоны, которые не нужно завязывать на талии.

Снимите это немедленно! 10 ошибок, которые испортят любой образ

Ранее OBOZ.UA писал о том, как одеваться, чтобы выглядеть дорого. Стилистка раскрыла 5 секретов и показала образы для вдохновения.

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