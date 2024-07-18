Эталон естественной красоты. Принцесса Иордании поразила изысканным образом на девятом месяце беременности

Принцесса Иордании Раджва выглядела сияюще, посетив со своим мужем, кронпринцем Хусейном, отечественную компанию Digitales, которая занимается социальной тематикой. Подданных королевской особы восхитил вид будущей мамы, которая сейчас на девятом месяце беременности.

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30-летняя принцесса, которую называют одной из самых стильных женщин Ближнего Востока, была замечена в платье из шелка и льна насыщенного карамельного оттенка от Max Mara. Фасон имел расслабленное открытое декольте и эластичную талию, чтобы красиво подчеркнуть ее животик, пишет HELLO.

Жена наследника престола украсила свой наряд дизайнерскими аксессуарами. Волосы Раджвы были уложены волнами и закинуты на одно плечо, а макияж естественным образом подчеркивал ее красоту.

С момента объявления о том, что супруги монархов ждут первенца, королевскую особу можно было увидеть на нескольких выездах и на ряде официальных королевских портретов. Напомним, принцесса Раджва объявила о беременности вскоре после своей свадьбы, которая состоялась 1 июня 2023 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о первом выходе беременной принцессы Иордании Раджвы в новом статусе. Платье для будущей мамы делали на заказ.

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