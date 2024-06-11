Беременная принцесса Иордании Раджва впервые показалась на публике в новом статусе: платье делали на заказ

Принцесса Иордании и супруга принца Хусейна ибн Абдалла, Раджва Аль Хусейн, впервые появилась на публике в статусе будущей мамы. 30-летняя королевская особа посетила 77-й День независимости Иордании в компании мужа, тестя – короля Абдалла II и королевы Рании.

Принцесса Раджва надела яркое красное платье и длинную накидку к ней, созданную по заказу дизайнером из Саудовской Аравии Хонайду Серафи и вышитой мастерами из Иордании. Как пишет модельер в Instagram, она довольна, что ей позволили творить для самой королевской особы.

"Как дизайнер, я чувствую себя гордой и счастливой, что создала образ Ее Королевского Высочества принцессы Раджвы Аль Хусейн. Мы всегда погружались в крутой мир наследия и культуры благодаря дизайнам HONAYDA, гордимся путем наших дизайнов, воспроизводящих прошлое, настоящее и будущее", – отметила она.

В образ платья заложили немало символизмов. Прежде всего они касаются срока правления короля – 25 лет, то есть Серебряного юбилея. Именно поэтому некоторые элементы вышивки создавали серебряными нитями.

В цветовой гамме были использованы только оттенки флага Иордании: белый, зеленый и черный. А вот само платье было четвертым цветом флага – красным. Как сообщают на странице новостей о принцессе Раджве, этот тон "символизирует Хашимитскую династию, силу и страсть, чтобы отразить королевские власти и любовь к земле".

"Образ из двух частей вобрал в себя иорданское наследие из-за вышивки и традиционных узоров, созданных иорданскими мастерами, которые потратили 120 часов на украшение воротника и каймы накидки. В дизайне были сложные мотивы вышивки крестиком и символические элементы, совмещавшие традиционные техники и фирменную 3D-вышивку. Эта техника с использованием серебряных и шелковых нитей создала рельефный, текстурированный эффект и требовала 950 часов работы", – говорилось в объяснении.

В частности, чтобы показать все красоты вышитого платья, принцесса собрала волосы в пучок на затылке и отпустила пряди у лица. Из аксессуаров на ней были только серьги с драгоценными камнями.

Этот "выход в люди" стал для Ее Высочества первым со времени, когда общественности сообщили о беременности принцессы. Известно, что наследник появится на свет летом, но пол малыша все еще остается тайной. Лишь 10 апреля этого года, незадолго до 30-летия принцессы, королевская семья известила о предстоящем пополнении в семье.

Ранее OBOZ.UA писал, что королевская семья впервые показала официальные фото беременной принцессы Раджвы. На них королевское лицо акцентирует внимание на своем животике.

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