Эта антитрендовая обувь покорила сердца модниц: с чем носить 'грубые' ботильоны этой осенью

Как только температура падает и неизбежно приходит дождь, одна пара обуви появляется в списке маст-хэв. Речь, очевидно, идет о сапогах.

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В этом сезоне будут доминировать сапоги до колена, но эксперты модного издания Who What Wear призывают обратить внимание на ботильоны. Эта универсальная, удобная обувь будет подходить любому, несмотря на возраст, стиль или предпочтения.

Ботильоны + Дубленка + Прямые джинсы

Для уютных выходных и повседневных будней вам подойдет дубленка-авиатор. Сейчас на рынке есть исключительные фасоны на любой бюджет, особенно обратите внимание на оверсайз, чтобы быть в тренде.

Ботильоны + Тотал-деним

Хотя тотал-деним считается ретро, однако это не отрицает его унивесальность. Этот простой наряд надевается за пять минут, но выглядит красиво без особого труда. Как только наступят холода, просто наденьте под джинсовую куртку гольф.

Ботильоны + Черное платье

Если вам надоели босоножки на ремешках, дайте шанс утонченным ботинкам, в которых можно удобно провести вечер. Все, что нужно для того, чтобы сделать простые ботинки наряднее – это платье. А черное платье подойдет для любого события в вашем календаре.

Ботильоны + Макси пальто + Рубашка оверсайз

Длинное пальто и ботинки – это идеальное сочетание для осени и зимы. Разбавьте темный наряд чистыми белыми акцентами, например рубашкой оверсайз и джинсами, и вы получите легкий, но в то время стильный образ на каждый день.

Ботильоны с принтом + Вечерний топ + Черные брюки

Такой вариант особенно понравится максималистам. Хорошая пара ботильонов не обязательно должна быть из черной кожи – вы можете выделиться из толпы в узорчатых, цветных и фактурных ботинках. Добавьте немного блеска к вечернему наряду и выберите укороченные брюки, которые покажут ваши ботильоны во всей красе.

Ботильоны + Брючный костюм

Костюм в сочетании с белой футболкой – это простой, но элегантный образ. Наряды можно удачно соединить с кроссовками, чтобы ансамбль оставался непринужденным, но ботильоны – отличная альтернатива, чтобы сделать образ более изысканным, но не слишком формальным.

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