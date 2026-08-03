Эксперт развенчал миф об уходе за волосами: так поступают многие женщины

В последние годы осознанный уход за волосами стал чрезвычайно популярным. Полки магазинов заполнены средствами, обещающими восстановление, гладкость, объем и здоровый вид волос.

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Однако, несмотря на растущее количество информации о правильном уходе, парикмахеры до сих пор замечают одни и те же ошибки. О самых распространенных из них рассказал Лукаш Шимчак, парикмахер с 20-летним стажем, сообщает Kobieta Interia.

Больше ухода – не всегда лучше

Еще несколько лет назад многие женщины ограничивали уход за волосами шампунем и кондиционером. Со временем популярность приобрел многоступенчатый уход, а в ванных комнатах появились маски, масла, сыворотки, разглаживающие кремы и несмываемые кондиционеры.

Однако, по словам Лукаша Шимчака, сегодня одной из самых распространенных проблем является не недостаток ухода, а его избыток.

Многие женщины одновременно используют маску, несмываемый кондиционер, крем, масло и сыворотку, ожидая лучшего результата. На самом деле волосы могут быть перегружены косметикой, терять легкость, быстрее выглядеть не свежими и хуже поддаваться укладке. Особенно легко перегрузить тонкие волосы.

Эксперт советует не добавлять все больше средств, а ограничиться несколькими правильно подобранными продуктами, каждый из которых выполняет конкретную функцию.

Почему шампунь не всегда дает ожидаемый результат

На полках можно найти шампуни для сухих, тонких, поврежденных, вьющихся волос или для придания объема. Именно от последних, по словам парикмахера, женщины нередко ожидают слишком многого.

Шимчак объясняет, что основная задача шампуня – очищение кожи головы. Средство для объема может сделать волосы более легкими, однако само по себе не обеспечит выраженного приподнятия у корней.

Для такого эффекта важны также правильная стрижка, сушка и укладка.

Кроме того, слишком сильный очищающий шампунь может не подойти сухим, осветленным или пористым волосам. В таком случае пряди могут стать более шероховатыми и сильнее пушиться. В результате вместо объема у корней можно получить пушистость по всей длине.

Еще одна распространенная ошибка – выбирать шампунь, ориентируясь прежде всего на состояние волос по длине.

Эксперт подчеркивает, что потребности кожи головы и самих волос нужно разделять. Шампунь подбирают прежде всего в соответствии с потребностями кожи головы, а кондиционер и маску – в соответствии с состоянием волос по длине.

По словам Шимчака, эффективный уход вовсе не обязательно должен состоять из большого количества этапов. Гораздо важнее правильно определить потребности волос и кожи головы.

Жирной коже головы, тонким волосам без объема и осветленным ломким прядям нужны разные средства. Поэтому уход стоит подбирать индивидуально, а не просто повторять популярные схемы из социальных сетей.

В большинстве случаев простой и правильно подобранный уход дает лучший результат, чем нанесение большого количества косметики без конкретной цели.

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