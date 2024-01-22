Дженнифер Лопес и Селена Гомес показали новый старый тренд маникюра 2024 года: что такое ногти балерины

По прогнозам фэшн-экспертов, господствующей эстетикой 2024 станет балетный стиль. Он уже проявляется во многих направлениях, и сфера маникюра не стала исключением.

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В частности, ногти балерины можно было заметить на звездных клиентах голливудского нейл-мастера Тома Бачика – к тренду присоединились Дженнифер Лопес и Селена Гомес. Как известно, 2023-й был годом миндальных ногтей, однако пришло время для перемен, пишет Who What Wear. И хотя ногти балерины – это давно забытая тенденция, ничего не мешает ей снова ворваться в тренды.

Как выглядят ногти балерины

На самом деле так называют вид ногтей, напоминающий пуанты – балетную обувь с квадратным носком. Они имеют длинную длину и форму сужающегося квадрата ближе к кончику.

Идеи для маникюра в трендовой форме

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