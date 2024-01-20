Этот цвет заполонит мир красоты: какие макияж, маникюр и прическа станут самым модным трендом 2024 года

В прошлом году господствующей эстетикой стал стиль "clean girl", символизирующий чистоту, аккуратность, минималистичный макияж и светлые, нюдовые цвета. А 2024 год принес нам новый трендовый цвет, что скоро будет повсюду, говорят эксперты.

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Его название – "атлантический голубой" и этот оттенок уже пришелся по душе знаменитостям таким как Селена Гомес, Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Зендея. Новый тренд, который ворвался в бьюти мир, имеет психолоческое объяснение, пишет Bustle.

Как объясняет Констанс Харт, эксперт по цветотерапии и основательница Conscious Colours + Color Aroma, голубой, как правило, является успокаивающим цветом. И его эффект улучшения настроения может отличаться в зависимости от конкретного оттенка, на который вы смотрите.

"Бледно-голубой является наиболее успокаивающим из видимого спектра цветов, тогда как бирюзовый охлаждает и стимулирует", – рассказывает она. По словам эксперта, бирюзовый цвет может стать феноменальным энергетическим союзником, который вдохновит вас говорить о своих желаниях и потребностях.

Макияж

Чтобы добавить голубой в свой макияж, попробуйте нанести цветные тени в угол глаза. "Используя маленькую кисточку или мизинец, слегка нанесите оттенок сверху и снизу, очерчивая внутренний уголок глаза", – говорит Жанин Лобелл, звездная визажистка.

Если вы предпочитаете более утонченный образ, используйте синюю подводку внутри глаза или для стрелки, говорит она.

Маникюр

Покрасив ногти в бледно-голубой или бирюзовый оттенок, вы почувствуете успокаивающее цветовое действие каждый раз, когда будете смотреть на свои руки.

Волосы

Даже если вы не собираетесь полностью краситься в голубой цвет, есть много вариантов, как добавить трендовый оттенок к своей прическе. К примеру, соедините две тенденции: выберите синий бантик, который украсит ваши пряди.

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