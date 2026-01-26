Добавляют возраста: 5 стрижек, которые тянут лицо вниз

Стрижка средней длины часто считается универсальной: она удобна в уходе и дает вариации для укладки. Именно поэтому многие женщины выбирают ее как компромисс между короткими и длинными волосами.

Неудачно подобранная средняя длина может подчеркивать усталость, тяжесть или визуально "тянуть" черты лица вниз. Эксперты рассказали, какие стрижки чаще всего имеют такой эффект.

Ровная длина

Стрижка одной длины на средних волосах часто кажется тяжелой. Вес волос концентрируется внизу, из-за чего акцент смещается к линии челюсти и шеи. В результате черты лица могут казаться более уставшими и вытянутыми.

Средняя длина с тупым срезом и без градуировки

Четкий, прямой срез на уровне плеч создает жесткую горизонтальную линию. Без слоев волосы ложатся плотно к лицу, подчеркивая его нижнюю часть. Такая форма часто добавляет визуальной тяжести.

Пробор четко по центру

Центральный пробор на средней длине направляет взгляд вертикально вниз. Если при этом нет объема на макушке или прядей, обрамляющих лицо, черты могут казаться "провисшими". Особенно это заметно на прямых, гладких волосах.

Слишком тяжелый текстурированный шегги

Хотя шегги-стрижки часто считают динамичными, чрезмерная текстура и объем в нижней части могут иметь противоположный эффект. Когда основная масса волос сосредоточена возле челюсти и шеи, это визуально тянет лицо вниз и создает ощущение громоздкости.

Средняя длина без укладки и структуры

Волосы средней длины, оставленные без формы, текстуры или легких волн, обычно просто "падают" вниз под действием силы тяжести. Такая стрижка не подчеркивает черты лица и не создает баланса. Даже минимальные слои или мягкая укладка способны существенно изменить общее впечатление.

