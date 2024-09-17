Деми Мур вышла на красную дорожку с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса, не похожими друг на друга. Редкие фото

Известная голливудская актриса Деми Мур появилась вместе с тремя дочерьми от Брюса Уиллиса на премьере своего нового фильма "Субстанция" в Лос-Анджелесе. На красной дорожке театра Гильдии режиссеров Америки к 61-летней актрисе присоединились 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула.

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Каждая из девушек продемонстрировала уникальный стиль. Старшая и младшая дочери, Румер и Таллула, имели потрясающий вид в черных платьях. Впрочем, выбор прически 36-летней Уиллис пал на блонд, в то время как ее младшая сестра вышла на публику со своей фирменной укладкой – ярко-рыжими прядями.

Скаут надела полупрозрачное коричневое платье, придерживаясь более элегантного и утонченного образа. Ее темно-каштановые волосы спадали вниз расслабленными волнами.

Рядом с дочерьми Деми Мур выглядела великолепно. Звезда сияла перед вспышками в красно-черном платье, принт которого напоминал цветочную мозаику. Лук актриса дополнила изысканной прической – ее волосы также были закручены в легкие волны, подобно укладке Скаут.

Мур вышла на сцену, чтобы продвигать свой новый ужастик "Субстанция", в котором она играет инструктора по телевизионной аэробике. Главная героиня после увольнения узнает о "Субстанции" – секретной сыворотке, создающей отдельную, альтернативную версию ее самой, что позволит ей существовать в молодом теле. Детальнее о фильме – читайте здесь.

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