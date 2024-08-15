'Субстанция' с Деми Мур: что известно о хорроре с 'почти идеальной' оценкой критиков, которому 13 минут аплодировали в Каннах

Дистрибьютор фильмов MUBI представил первый полноценный трейлер художественного фильма "Субстанция" из Деми Мур в главной роли. Хоррор впервые показали в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, где он получил награду за лучший сценарий и 13 минут аплодисментов.

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В трейлере немного шире раскрыли главную идею ленты, которая выйдет на экраны уже осенью этого года. Деми Мур, которую часто хвалят за невероятный вид в 61 год, здесь сыграет боящуюся возрастных изменений женщину.

О чем "Субстанция"

Лента снята в стиле "боди-хоррора". Пугать зрителей будут не привидениями, напряженными поворотами сюжета и скримерами, а изменениями в человеческом теле. В трейлере показали, как эксперименты с ДНК оборачиваются ужасающими изменениями в глазах, на спине и других частях тела Деми Мур.

"Субстанция" расскажет о 50-летней звезде аэробики, потерявшей популярность и спрос из-за своего возраста. Продюсеры советуют ей смириться со старением, но вдруг на горизонте появился выход – субстанция, позволяющая вернуть себе молодость.

Актриса решается на это, но эффект длится недолго. Зависимость главной героини от молодости в конечном итоге приводит к страшным последствиям и раздвоению личности.

"Вы когда-нибудь мечтали о лучшей версии себя? О тебе. Только лучшей во всех отношениях. Вы должны попробовать этот новый продукт. Он изменил мою жизнь", – говорится в описании кино.

Реакция критиков

Первые отзывы о "Субстанции" после премьеры фильма в Каннах принесли ленте твердую оценку 90% на сайте Rotten Tomatoes. СМИ писали о хорроре как о ленте с "почти идеальной оценкой критиков".

В прокате драма появится только через месяц, однако, опираясь на отзывы киноценителей, на сайте imdb "Субстанция" получила оценку 7,8 из 10 возможных баллов только за трейлер.

В рецензии одного из зрителей говорится: "Субстанция" выглядит великолепно. Кадры, музыка, монтаж, дизайн производства и даже костюмы хорошо продуманы. Решения, принимаемые персонажами, понятны – они являются результатом решимости персонажей достичь своих целей. Мне также понравилась игра Деми Мур. Это точно самая высокая точка ее карьеры. Вероятно, самая обсуждаемая часть этого фильма – кровь и элементы ужаса. Да, я должен признать, что этот фильм достаточно экстремальный и некоторым зрителям его может быть тяжело смотреть".

Как мы уже писали выше, в Каннах картина получила престижную награду за лучший сюжет, а на премьере ей аплодировали 13 минут подряд. Это был лучший результат в этом году, писал Deadline.

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