В стиле Софи Лорен: как выглядит самая романтичная прическа осени, которую обожали кинодивы 60-х

Тренд в прическах этой осенью – длинные волосы, уложенные мягкими объемными волнами. Прическа напоминает ретро-стиль кинематографических девственниц и подчеркивает любые черты.

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Такая укладка навеивает вневременную элегантность известной итальянской актрисы, которую обожали в 60-х. Звездный парикмахер Димитри Джаннетос в комментарии Vogue назвал этот образ "вдохновенным Софи Лорен": он сделал такую же прическу для Амаль Клуни на Венецианский кинофестиваль.

Прическа в стиле Софи Лорен

Любимая прическа кинодив 60-х в основном делится на две части. Волосы ближе к корням поднимаются, создавая необходимый объем, а затем спадают, обрамляя лицо. От линии подбородка начинаются объемные закрученные локоны, делающие прическу легкой и романтичной.

Романтическая укладка Амаль Клуни – повторение одного из культовых образов Софи Лорен на красной дорожке.

Как повторить такой образ

Воспроизвести такую же прическу очень просто: просто добавьте волосы текстуры с помощью спрея для объема и высушите их феном у корней, осторожно приподнимая и расчесывая их. Длину нужно расчесывать круглой щеткой вниз, до высоты подбородка, всегда сохраняя объем.

Далее на помощь придет плойка, которая придаст волосам форму нежных локонов.

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