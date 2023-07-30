Делаем фигуру 'песочные часы': 5 модных вещей, которые помогут красиво подчеркнуть талию

Любую фигуру не стоит прятать за мешковатыми платьями-баллонами, свитерами и oversize-футболками. Это сделает вас визуально объемнее и менее женственной. Подчеркните силуэт. Выделите желаемые изгибы и приблизите их к типу "песочные часы". А стильные советы помогут в этом.

Видео дня

Рассказываем в материале OBOZREVATEL, какие аксессуары и наряды выгодно "покажут" вашу талию. Эти советы актуальны для любого сезона.

1. Платье и юбка с завышенной талией

Эти модели слегка очерчивают талию и корректируют силуэт. Лучше выбирать изделия длины миди или мидакси, модели "солнце", А-силуэта и трапециевидные. Если вы надели юбку с высокой посадкой, то подберите к ней базовую футболку, блузу или лонгслив.

2. Рубашка с завязанным узлом

Это один из самых простых способов подчеркнуть талию. Просто возьмите углы блузы или рубашки свободного кроя и завяжите их на узелок на животе. И помните: чем пышнее верх, тем силуэтнее должен быть низ. Например, джинсовая юбка-карандаш, хлопчатобумажные брюки-клеш или элегантные бермуды.

3. Пояс и ремень

Наденьте широкий тканевый пояс, кожаный ремень или шелковый платок поверх платья, пиджака, рубашки или на классические брюки прямого кроя с завышенной талией. При этом избегайте такого стильного приема с одеждой из плотных фактурных тканей или с пестрым принтом. Иначе вы добавите лишний объем в зоне талии.

4. Цветные блоки и принты

Выбирайте вещи с рисунками, которые подчеркнут талию. Это могут быть геометрические фигуры, вертикальные линии или мелкие узоры. А какие паттерны не подходят? Анималистические, слишком крупные цветы или горизонтальные линии – все они визуально добавляют килограммы.

5. Комбинезон

Обратите внимание на модели с широким топом и штанинами-клеш. Они удачно подчеркнут талию. А вот от фасонов слишком свободного кроя рекомендуем отказаться: они прячут фигуру и делают ее "объемнее". В этом году в трендах комбинезоны из денима и из натуральных тканей с акцентными принтами.

Ранее OBOZREVATEL писал о летних юбках, в которых любая фигура выглядит выигрышно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!