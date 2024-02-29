Давно вышли из моды: 5 спорных вещей, которые женщины будут одевать в 2024 году

С приходом весны мы активно думаем о модных тенденциях, которые будут доминировать в течение следующих месяцев. В новых коллекциях дизайнеры предпочли минималистические элементы одежды, включая большое количество плащей, юбок-карандаш, непринужденных костюмов.

Заметной стала ностальгия по 90-м, что дала новую жизнь классике из-за неожиданных сочетаний. Издание Who What Wear собрало подборку из пяти противоречивых вещей, которые будут снова в моде этой весной.

Рубашки-поло

Известная дизайнер Миучча Прада не стала скрывать своей привязанности к рубашкам-поло в этом сезоне. Так что нет сомнения, что повседневный хлопковый топ возродился и станет актуальным в 2024 году. Будьте готовы увидеть, как инфлюэнсеры использует эту вещь в своих образах.

Брюки-капри

Какими бы противоречивыми они ни были, капри снова стали популярны в прошлом сезоне – летом 2023 года силуэт 50-х годов неоднократно можно было увидеть на подиумах. Укороченные приталенные брюки были замечены в сочетании с чем угодно – от балеток до шикарных острых лодочек.

Прозрачные юбки

В то время как тренд на прозрачность доминировал за последние несколько сезонов, весной 2024 года такая юбка привлекает внимание, а также ее можно носить как днем, так ии вечером. Несмотря на то что откровенный тренд может показаться странным, он станет хитом этого сезона. Совместите юбку с мягким свитером с круглым вырезом и туфлями с острым носом.

Баска

Силуэт, величайшей эпохой которого были 80-е годы, теперь попал в коллекции 2024 года. Весенние элементы романтичны, воздушны и деликатны, а не жесткие и структурированые – идеально подходят к шелковой юбке или брюкам свободного кроя.

Бахрома

В то время как бахрома входит и выходит из моды каждые несколько лет, дизайнеры усилили гламур и продемонстрировали знакомые детали в череде блестящих платьев, напоминающих стиль 20-х годов.

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