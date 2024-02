7 антитрендовых нарядов, которые носят женщины в Лондоне, Париже и Стокгольме. Фото

Удобная одежда часто попадает в классификацию антитрендовости из-за ее универсальности и нежелания красавиц менять любимую кофту или брюки на что-то более новое и популярное. Даже в центрах рождения модных трендов – Париже, Стокгольме и Лондоне – не всегда соблюдают тренды и носят неактуальные вещи.

Журнал Who What Where проанализировал одежду, в которой красуются жительницы городов-центров стиля в повседневной жизни. Чаще они используют базовые вещи, которые являются основой модных луков. Впрочем, если совместить эту "классику" вместе, образ будет выглядеть потрясающим, хотя и антитрендовым.

1. Тренч и балетки

Бежевый тренч несколько сезонов назад увлек моду, но до сих пор не теряет популярности. Впрочем, длинный осенне-весенний плащ с брюками и балетками не кажется пережитым прошлым, хоть и является антитрендом.

2. Трикотажное платье и сумка через плечо

Несмотря на то, что уже давно трикотажные длинные платья модельеры назвали неактуальными, они все еще пользуются спросом даже в центрах моды.

3. Шерстяная куртка и приталенные штаны

Шерстяной пиджак или куртка с классическими приталенными брюками будет иметь кэжуал стиль, не всегда пользующийся популярностью. В частности, важным фактором этого сочетания есть нейтральные цвета.

4. Трикотажный свитер и джинсы

Этот комплект можно даже назвать базой каждого гардероба, ведь свитер с джинсами является самым легким и быстрым способом выглядеть хорошо. В образ можно добавить широкий ремень и сумку через плечо, чтобы сделать его завершенным.

5. Непринужденный вязаный свитер и высокие сапоги

Легкие трикотажные изделия прямого кроя являются лучшим выбором для создания многослойности, которая этой весной должна увлечь модниц. Вязаный свитер, например, можно сочетать с высокими сапогами и мини-юбкой и это будет выглядеть уместно.

6. Белая рубашка и смарт-штаны

Белая рубашка и черные брюки могут запросто напомнить школьную форму. Впрочем, если добавить немного деталей, вроде очков, сумок и лоферов, этот образ сразу перестанет выглядеть по-юношески.

7. Длинная юбка и кроссовки

Хотя современные тренды возвращаются к женственности, длинная юбка, джемпер и кроссовки являются незаменимым примером комфорта.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти устаревших вещах, которые в этом году стали антитрендами. Впрочем, беспокоиться не стоит, ведь им запросто можно найти интересные и модные аналоги.

