Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Вот и настало лето, и самое время подумать о ярких образах ногтей для вашего будущего педикюра. Следя за тенденциями педикюра и тенденциями цветов педикюра в начале лета, выясняем, какие цвета педикюра будут популярны в июне.

Возможно, классический цвет педикюра, например красный или розовый, с которым можно провести весь сезон? Или французский педикюр, который снова возвращается в моду? Просмотрите идеи для педикюра от Who What Wear, которые помогут вам выбрать свой цвет на этот летний сезон.

Нежно-розовый

Прозрачный розовый цвет – это вечный выбор для педикюра. Они приятны, легко сочетаются с любой одеждой, и когда цвет отрастает, это не так заметно, как с яркими цветами. По этой причине это отличный выбор, если вы хотите получить максимум от посещения педикюра.

Насыщенный красный

Если вы обычно предпочитаете более яркий цвет педикюра на лето, но хотите, чтобы он оставался вечным, красный всегда является отличным выбором. От алого мака до красной сангрии – есть летний красный, который подойдет каждому.

Молочный

Молочный цвет ногтей никуда не делся из трендов и в этом сезоне – он тоже является отличным выбором. Такой цвет смотрится шикарно сам по себе или с французским кончиком.

Фромбре

Ногти Frombré пользуются спросом на руках, и они также пробираются к пальцам ног. Фромбре – это сочетание французского кончика и омбре. Они не так ярки, как классический французский кончик, но более интересны, чем оттенок прозрачного розового, что делает их великолепной серединой для вашего летнего педикюра.

Классический французский

Классический френч возвращается на повестку дня в 2024 году. А благодаря ему ваши ноги будут всегда выглядеть ухоженными и собранными.

Сиреневый

Сиреневые оттенки всегда являются основным элементом лета и прекрасной розовой альтернативой, если вы все еще хотите чего-то нежного и красивого.

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