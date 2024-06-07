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Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Анна Боклажук
Lady Oboz
2 минуты
1,2 т.
Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Вот и настало лето, и самое время подумать о ярких образах ногтей для вашего будущего педикюра. Следя за тенденциями педикюра и тенденциями цветов педикюра в начале лета, выясняем, какие цвета педикюра будут популярны в июне.

Возможно, классический цвет педикюра, например красный или розовый, с которым можно провести весь сезон? Или французский педикюр, который снова возвращается в моду? Просмотрите идеи для педикюра от Who What Wear, которые помогут вам выбрать свой цвет на этот летний сезон.

Нежно-розовый

Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Прозрачный розовый цвет – это вечный выбор для педикюра. Они приятны, легко сочетаются с любой одеждой, и когда цвет отрастает, это не так заметно, как с яркими цветами. По этой причине это отличный выбор, если вы хотите получить максимум от посещения педикюра.

Насыщенный красный

Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Если вы обычно предпочитаете более яркий цвет педикюра на лето, но хотите, чтобы он оставался вечным, красный всегда является отличным выбором. От алого мака до красной сангрии – есть летний красный, который подойдет каждому.

Молочный

Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Молочный цвет ногтей никуда не делся из трендов и в этом сезоне – он тоже является отличным выбором. Такой цвет смотрится шикарно сам по себе или с французским кончиком.

Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Фромбре

Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Ногти Frombré пользуются спросом на руках, и они также пробираются к пальцам ног. Фромбре – это сочетание французского кончика и омбре. Они не так ярки, как классический французский кончик, но более интересны, чем оттенок прозрачного розового, что делает их великолепной серединой для вашего летнего педикюра.

Классический французский

Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Классический френч возвращается на повестку дня в 2024 году. А благодаря ему ваши ноги будут всегда выглядеть ухоженными и собранными.

Сиреневый

Модный педикюр на лето: 6 цветов, выбирающих стильные женщины

Сиреневые оттенки всегда являются основным элементом лета и прекрасной розовой альтернативой, если вы все еще хотите чего-то нежного и красивого.

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