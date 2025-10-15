УкраїнськаУКР
Что делать с бровями, если изменили цвет волос: советы для брюнеток и блондинок

Изменить цвет волос – всегда хорошая идея, когда хочется освежить образ. Но что делать с бровями после окрашивания? Оказывается, подбор правильного оттенка бровей – не менее важный шаг, чем смена цвета. 

Мейкап-эксперт Каролин Эрнандес в разговоре с Glam объяснила, как подобрать правильный оттенок бровей для нового цвета волос. Брови не обязательно должны совпадать в тон, важно лишь сохранить гармонию подтонов.

Основное правило – не подбирайте цвет "в тон" волос

Если вы думали, что брови должны идеально совпадать с цветом ваших волос, – это ошибка.

"Выбирая продукт для бровей, лучше брать на один-два тона светлее, но в той же гамме. Например, если волосы холодного оттенка, ищите и брови с таким же подтоном", – посоветовала Эрнандес.

Причина проста: точное совпадение цвета создает эффект "маски" – лицо выглядит резко, а взгляд становится тяжелым. Зато чуть более светлые брови добавляют мягкости и гармонии.

Исключение – очень светловолосые женщины, которым иногда, наоборот, стоит слегка затемнить брови, чтобы лицо не выглядело блекло.

Если вы брюнетка или покрасили волосы в темный цвет

Переход к темному тону часто соблазняет сделать брови такими же насыщенными. Но это не всегда хорошая идея.

"Если вы красите волосы в черный или темно-каштановый, не стоит делать брови угольно-черными. В природе даже у брюнеток брови редко бывают абсолютно черными. Чаще всего это глубокий шоколадный или темно-коричневый оттенок", – предупредила эксперт

Поэтому лучше ориентироваться на естественный баланс: выберите темно-коричневый вместо черного, и лицо останется выразительным, но не перегруженным.

Черные брови могут выглядеть искусственно, если только это не сознательный модный акцент.

Если вы стали блондинкой

Светлые волосы требуют деликатности. Слишком светлые брови будут визуально старить черты лица, а слишком темные – создадут чрезмерный контраст.

"При светлых волосах лучше слегка приглушить цвет бровей, чтобы вид был мягче и естественнее – это работает для всех оттенков кожи", – объяснила Эрнандес.

Для блондинок лучше всего подходят светло-коричневые, песочные или карамельные оттенки, которые создают эффект "мягких" бровей и одновременно подчеркивают черты лица.

Если у вас темная кожа – не стоит выбеливать брови слишком сильно: несколько тонов светлее натурального цвета будет достаточно.

Для рыжеволосых – теплые средние тона

Если вы покрасили волосы в медный, карамельный или золотистый оттенок, подбирайте теплые тона бровей: от светло-коричневого до "пряного" рыжеватого.

Лучше всего смотрятся умеренно теплые оттенки средней насыщенности – они повторяют естественную гармонию между цветом кожи и волос.

Как экспериментировать без риска

Не уверены, какой оттенок подойдет именно вам? Каролин Эрнандес советует сперва попробовать тонированные гели для бровей – это позволит легко тестировать разные варианты без перманентного окрашивания.

