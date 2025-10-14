Модный в 90-х оттенок помады вернулся: кому подходит

Мода 90-х вернулась – кружевные комбинации, обтягивающие юбки-карандаши и размытые smoky eyes снова в тренде. Но главным акцентом той эпохи оставалась шоколадно-коричневая помада. Именно этот оттенок стал фирменным для супермоделей Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Линды Евангелисты, Ясмин Гаури и Клаудии Шиффер.

Сегодня культовый цвет переживает настоящее возрождение. Хейли Бибер, Эмили Ратаковски и Дакота Джонсон доказали, что теплый, соблазнительный и одновременно элегантный оттенок снова актуален. Эксперты говорят, что коричневая помада стала современной классикой, которая подходит практически каждой женщине.

Современная версия "коричневых губ" значительно отличается от эпохи 90-х.

Кроме глубоких шоколадных тонов, в тренде светлые нюдовые вариации – café latte, беж, карамель. Здесь важно учитывать подтон: розовый или персиковый поможет создать естественный переход между цветом кожи и губ, избегая резких контрастов.

Выбор между светлым и темным – это уже дело настроения: темный оттенок добавляет драматизма, светлый – мягкости и женственности.

Этот оттенок универсальный, но выбирать его надо осторожно.

Оливковая кожа прекрасно сочетается с холодными, темными тонами – это эффектно и благородно.

Бледная кожа выигрывает на контрасте с насыщенным эспрессо или какао.

Золотая или загорелая кожа гармонично смотрится с теплыми оттенками – карамель, терракота, печеная глина.

Не менее важна текстура. Если губы тонкие – выберите блестящую или сатиновую формулу, которая создаст объем и глубину. Если же губы полные, матовая поверхность сделает образ более сдержанным и изысканным. А для тех, кто любит естественность, отличным вариантом станет коричневый блеск для губ – он добавляет сияния и эффекта "сочных губ".

Темные оттенки требуют точности.

Сперва увлажните губы – это продлит стойкость и предотвратит трещины.

Используйте карандаш для губ: он поможет четко очертить контур и избежать растекания цвета.

Наносите помаду кисточкой или кончиками пальцев – для эффекта "растушеванного" цвета.

Если хотите держать акцент только на губах – оставьте глаза нейтральными, с теплыми оттенками теней: бронза, латте, маув.

